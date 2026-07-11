Đội pháo hoa Bồ Đào Nha vô địch DIFF 2026

Sau hơn 2 tháng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 khép lại bằng đêm chung kết mãn nhãn với chiến thắng thuộc về đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Tối 11-7, đêm chung kết DIFF 2026 với chủ đề “Những chân trời kết nối” đã đưa khán giả đi qua hơn 40 phút thăng hoa của ánh sáng và âm nhạc.

Người dân, du khách ngồi kín khán đài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ba năm liên tiếp góp mặt trong chung kết, đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) mang đến một bữa tiệc pháo hoa được dàn dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, trong đó có 3 ca khúc Việt Nam. Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kỹ thuật bắn nhiều tầng cùng hình ảnh cây cầu - biểu tượng của Đà Nẵng hiện lên trên bầu trời đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, truyền tải trọn vẹn tinh thần kết nối của đêm chung kết.

Màn trình diễn của đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong khi đó, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp nối câu chuyện từ vòng loại, kể về Đà Nẵng - nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo cùng hội tụ. Các hiệu ứng thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun… liên tục xuất hiện, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cuốn hút.

Màn trình diễn của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sau phần tranh tài, ban tổ chức công bố đội Macedos Pirotecnia giành Quán quân DIFF 2026 với phần thưởng trị giá 20.000 USD.

Đội Macedos Pirotecnia nhận cúp Quán quân

Đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd đoạt Á quân với phần thưởng 10.000 USD.

Giải “Sáng tạo” được trao cho đội Martarello GROUP S.R.L (Ý); giải “Triển vọng” thuộc về đội Tamaya Kitahara Fireworks (Nhật Bản) và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) nhận giải “Khán giả yêu thích nhất”. Mỗi giải thưởng có trị giá 5.000 USD.

Đêm chung kết DIFF 2026 còn gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Bùi Lan Hương và Isaac.

Trước chung kết, trong 5 đêm thi vòng loại, TP Đà Nẵng ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi đêm pháo hoa đều đón trên 100.000 lượt khách lưu trú, riêng đêm thi thứ năm (27-6) đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất từ đầu mùa.

XUÂN QUỲNH