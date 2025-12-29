Đà Nẵng: Trao gần 35.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho hộ nghèo xã Trà Linh

Ngày 29-12, UBND xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) thông tin, địa phương vừa hỗ trợ gần 35.000 cây sâm Ngọc Linh giống cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Theo đó, UBND xã Trà Linh đã hỗ trợ 34.788 cây sâm Ngọc Linh giống 1 năm tuổi cho 82 hộ nghèo trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 5,4 tỷ đồng.

Xã Trà Linh trao sâm Ngọc Linh giống cho 82 hộ nghèo trên địa bàn để phát triển sinh kế

Chương trình trao sâm Ngọc Linh giống với mục tiêu giúp cho các hộ nghèo phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn được thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Số cây sâm Ngọc Linh hỗ trợ người dân lần này là loại sâm giống 1 năm tuổi

Theo UBND xã Trà Linh, qua rà soát các hộ được nhận giống đều thuộc diện nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số và có nhu cầu mong muốn vươn lên thoát nghèo bền vững tại địa phương. Vì vậy việc hỗ trợ cây sâm giống cho hộ nghèo phát triển phù hợp với quy hoạch vùng trồng, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, mang lại kinh tế cao giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG