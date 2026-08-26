Đà Nẵng trao Huy hiệu Đảng cho 32 cán bộ, đảng viên tiêu biểu

Chiều 26-8, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 đến 32 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên: Phạm Kiều Đa, nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp TP Đà Nẵng; Thái Thanh Hùng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng; Nguyễn Văn Hoa, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.

Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Phan Văn Phờ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam.

Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Bùi Công Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng.

Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho các đảng viên: Võ Duy Khương, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng; Bùi Quốc Đinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Tam Kỳ.

4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, gồm: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng.

Các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên là lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP Đà Nẵng và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam trước đây

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng và quá trình phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn các cán bộ, nguyên cán bộ, đảng viên tiếp tục đóng góp những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm; phát huy vai trò nêu gương, vun đắp sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tiếp tục truyền lại cho thế hệ trẻ kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự thủy chung với Đảng, với nhân dân.

Đợt 2-9-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định trao Huy hiệu Đảng cho 7.823 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố.

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XUÂN QUỲNH