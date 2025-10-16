Đồng chí Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tối 16-10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước.

Đồng chí biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ qua; đồng thời tin tưởng thành phố sẽ phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của đất nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy phát huy đoàn kết, ủng hộ tân Bí thư hoàn thành nhiệm vụ, khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, củng cố bộ máy, nâng cao hiệu lực chính quyền.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ vinh dự, đồng thời xác định đây là trách nhiệm chính trị lớn lao, nguyện nỗ lực cống hiến, đáp lại sự tin tưởng của Trung ương và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Ngọc Quang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng chí Lê Ngọc Quang khẳng định sẽ cùng tập thể Thành ủy Đà Nẵng triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị biển hiện đại, sinh thái, thông minh, đáng sống; trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới tầm vóc quốc tế.

Đồng chí Lê Ngọc Quang sinh ngày 21-1-1974, quê quán xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Trình độ lý luận Chính trị: cao cấp. Trình độ Chuyên môn: cử nhân Báo chí Trước tháng 11-2019, đồng chí Lê Ngọc Quang là Trưởng Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam; ngày 11-11-2019: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam; tháng 12-2019: Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; tháng 1-2020: Kiêm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm; ngày 18-8-2020: Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 22-3-2021, đồng chí giữ chức vụ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Ngày 31-10-2024, Bộ Chính trị có Quyết định số 1626-QĐ/TW ngày 25-10-2024 điều động, phân công, chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 23-6-2025, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới), sau khi tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị hợp nhất. Ngày 5-10-2025, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Lê Ngọc Quang tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

XUÂN QUỲNH