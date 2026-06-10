Đặc khu Lý Sơn sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 10-6, để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi trên địa bàn.

Năm nay, đặc khu Lý Sơn có 330 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 270 thí sinh hệ THPT, 40 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 20 thí sinh tự do.

Do Trường THPT Lý Sơn đang trong quá trình xây dựng mới nên điểm thi tiếp tục được tổ chức tại Trường THCS An Hải. Điểm thi được bố trí 15 phòng thi, trong đó có 1 phòng thi dự phòng, đáp ứng các điều kiện tổ chức kỳ thi theo quy định.

Công trình Trường THPT Lý Sơn đang được thi công. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Công trình Trường THPT Lý Sơn mới được khởi công từ tháng 2-2025 trên vị trí trường cũ và mở rộng quy mô với tổng diện tích hơn 15.472m², tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đặc khu Lý Sơn tổ chức kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đặc khu Lý Sơn kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn uống gần khu vực điểm thi được tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm sức khỏe cho thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 21.700 thí sinh đăng ký dự thi với 49 điểm thi và 937 phòng thi chính thức. Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở tất cả các khâu, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu trong ban chỉ đạo kỳ thi.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT