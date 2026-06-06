Đặc sắc lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại đặc khu Lý Sơn

Lễ hội chèo SUP Việt Nam quy tụ hơn 150 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài hấp dẫn ở các cự ly 200m, 2.000m, 5.000m cùng những nội dung đồng đội giàu tính cạnh tranh.
Lần đầu tiên được tổ chức tại đặc khu Lý Sơn, môn chèo SUP nhanh chóng tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa thể thao và trải nghiệm du lịch biển.
Bên cạnh những thử thách về thể lực và kỹ thuật, các vận động viên còn được khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của Lý Sơn, chiêm ngưỡng hệ sinh thái biển phong phú, các rạn san hô và những vách đá núi lửa đặc trưng từ góc nhìn độc đáo trên mặt nước.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết, đây là lần đầu tiên Lý Sơn tổ chức lễ hội chèo SUP Việt Nam tại địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển đảo.