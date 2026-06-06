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Đặc sắc lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại đặc khu Lý Sơn

SGGPO

Sáng 6-6, lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên chính thức diễn ra đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026.

Clip: Đặc sắc lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại đặc khu Lý Sơn. THỰC HIỆN: NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

Lễ hội chèo SUP Việt Nam quy tụ hơn 150 vận động viên trong và ngoài nước tranh tài hấp dẫn ở các cự ly 200m, 2.000m, 5.000m cùng những nội dung đồng đội giàu tính cạnh tranh.

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Lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
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Các vận động viên tranh tài ở các cự ly. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Lần đầu tiên được tổ chức tại đặc khu Lý Sơn, môn chèo SUP nhanh chóng tạo sức hút nhờ sự kết hợp giữa thể thao và trải nghiệm du lịch biển.

Bên cạnh những thử thách về thể lực và kỹ thuật, các vận động viên còn được khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của Lý Sơn, chiêm ngưỡng hệ sinh thái biển phong phú, các rạn san hô và những vách đá núi lửa đặc trưng từ góc nhìn độc đáo trên mặt nước.

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Các vận động viên tranh tài. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
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Cuộc tranh tài diễn ra sôi nổi. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
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Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết, đây là lần đầu tiên Lý Sơn tổ chức lễ hội chèo SUP Việt Nam tại địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển đảo.

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Rất đông người dân, du khách đến xem lễ hội chèo SUP Việt Nam. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
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Người dân xem lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên tại đặc khu Lý Sơn. Ảnh: ĐÌNH NHỰT
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Ảnh: ĐÌNH NHỰT
NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT

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Lễ hội chèo SUP Việt Nam lần đầu tiên đặc khu Lý Sơn lễ hội biển đảo

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