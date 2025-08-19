Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM: Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Sáng 19-8, tại Hội trường Bộ Tư lệnh TPHCM diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 283 đại biểu.

Dự đại hội có đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; và đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Tổ chức Thành ủy; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy viên Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM; Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; cùng 283 đại biểu đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu khai mạc. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, nhấn mạnh, đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Đảng bộ.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội sẽ lãnh đạo các cấp ủy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng ủy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đảng ủy TAND, Đảng ủy Viện KSND TPHCM. Đây là những đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, nhiệm vụ chính trị của thành phố trong lĩnh vực xây dựng Đảng, lĩnh vực nội chính và vai trò đại diện tiếng nói người dân TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò và quán triệt, nhận thức sâu sắc phương châm đại hội để đóng góp vào thành công của đại hội.

Một trong những nội dung trọng tâm và then chốt của đại hội là thảo luận các văn kiện. Vì vậy, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến chất lượng tham gia thảo luận. Đặc biệt, tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó là các nội dung về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về tổ chức, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện dân chủ cơ sở và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Đối với dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố, Đại hội I Đảng bộ TPHCM và Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, đây là nội dung mới và rất quan trọng. Do đó, các đại biểu cần bám sát các dự thảo văn kiện trên để đánh giá, phân tích và đề xuất phù hợp, sát với thực tiễn của Đảng bộ và Thành phố, đảm bảo tính khả thi cao khi triển khai thực hiện.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng chia sẻ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đang tiếp nhận, tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động của Đảng bộ về các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, để báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy. Vì vậy, các đại biểu cần tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Báo cáo chính trị.

Tại đại hội, Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học, chất lượng, cùng ý thức và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu trước Đảng, đồng chí Võ Văn Minh tin tưởng đại hội sẽ đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội lần I của Đảng bộ TPHCM.

