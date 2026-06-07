Hoàn thành 16/18 chỉ tiêu ở nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Việt Nam xác định 4 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Sáng 7-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào ngày làm việc thứ nhất.

Đại hội diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-6

Theo đó, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình, quy chế làm việc.

Đại hội cũng nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII và tờ trình dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Đoàn Chủ tịch đ ại hội, sáng 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân tiếp tục có nhiều chuyển biến.

Các cấp hội tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Báo cáo xác định chủ đề Đại hội IX là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nông dân là chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, sáng 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại hội cũng xác định 4 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới, gồm: đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với an toàn thực phẩm; nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ hội và hội viên, trọng tâm là kỹ năng số; hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Một số chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: kết nạp từ 500.000 hội viên mới trở lên, hỗ trợ thành lập 5.000 tổ hợp tác và 1.000 hợp tác xã nông nghiệp, có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam trình bày báo cáo tại đại hội, sáng 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa VIII.

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành 10 nghị quyết chuyên đề; hàng trăm kế hoạch, hướng dẫn và văn bản chỉ đạo nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội VIII. Kết quả, toàn hệ thống hội đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Ban Chấp hành Trung ương Hội cũng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lấy hội viên làm trung tâm, chuyển từ vận động sang đồng hành, hỗ trợ và dẫn dắt nông dân, tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Đoàn đại biểu Hội Nông dân TPHCM dự đại hội, sáng 7-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm chỉ rõ một số hạn chế như hoạt động giữa các địa phương chưa đồng đều; việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã, chuỗi liên kết còn hạn chế; chuyển đổi số trong công tác hội chưa đáp ứng yêu cầu; một số cơ sở hội còn lúng túng khi triển khai mô hình tổ chức mới.

Theo chương trình, cuối buổi sáng, các đại biểu thảo luận về những vấn đề dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung. Chiều cùng ngày, đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung; thông qua Quy chế bầu cử và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

PHÚC VĂN