600 đại biểu dự Đại hội lần thứ IX Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 7-6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào ngày làm việc thứ nhất. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-6.

Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên, nông dân cả nước; trong đó có 66 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, 534 đại biểu được chỉ định.

Trước khi bước vào chương trình làm việc, sáng sớm cùng ngày, đoàn đại biểu dự đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Bắc Sơn.

Đoàn đại biểu do Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Sáng nay, phiên làm việc thứ nhất đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Dưới sự chủ trì, điều hành của đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Sau phiên làm việc toàn thể buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận tại các trung tâm thảo luận.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, đại hội sẽ biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), thông qua Quy chế bầu cử và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác hội và phong trào nông dân từ sau Đại hội VIII, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, chủ đề của đại hội là: “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

VP-TTXVN