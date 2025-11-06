Nỗ lực đắp kè gia cố bờ biển Hội An trước giờ bão vào

Sáng 6-11, tại bờ biển phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng gấp rút dựng bờ kè tạm trước khi bão số 13 đổ bộ.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiều đoạn bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng. Một số nơi, sóng biển ăn sâu vào đất liền, tạo vách đứng cao gần 5m, uy hiếp nhiều công trình du lịch.

Đặc biệt, sau bão số 12, toàn tuyến biển Tân Thành, An Bàng bị sóng đánh mạnh, xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét. Nhiều đoạn đường bị sụt lún, các công trình du lịch, nhà hàng ven biển và khu dân cư đứng trước nguy cơ đổ sập.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 khẩn trương gia cố bờ biển trước khi bão số 13 đổ bộ

Để cứu bờ biển, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, người dân địa phương khẩn trương đắp kè, dựng bao cát để hạn chế tác động của sóng lớn và triều cường.

Trước giờ bão đổ bộ, các chiến sĩ làm việc hết sức khẩn trương, tích cực vận chuyển hàng trăm bao cát để dựng thành bờ kè, tạo tuyến chắn tạm, gia cố bờ biển.

Theo Thượng tá Trần Đình Đông, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 885, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đơn vị đang triển khai hơn 100 quân khẩn trương khắc phục các đoạn sạt lở tại bờ biển An Bàng, Tân Thành suốt nhiều ngày qua.

“Đặc biệt, trong hôm nay, 100% quân số sẽ hoạt động xuyên trưa để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ rút quân trong chiều nay nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi bão số 13 đổ bộ”, Thượng tá Trần Đình Đông cho hay.

Máy móc được huy động khắc phục sạt lở

Các chiến sĩ bộ đội đưa cát vào bao tải gia cố bờ biển Hội An

Công tác khắc phục diễn ra khẩn trương

PHẠM NGA