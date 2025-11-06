Xã hội

Nỗ lực đắp kè gia cố bờ biển Hội An trước giờ bão vào

SGGPO

Sáng 6-11, tại bờ biển phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng gấp rút dựng bờ kè tạm trước khi bão số 13 đổ bộ.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, nhiều đoạn bờ biển Hội An bị sạt lở nghiêm trọng. Một số nơi, sóng biển ăn sâu vào đất liền, tạo vách đứng cao gần 5m, uy hiếp nhiều công trình du lịch.

Đặc biệt, sau bão số 12, toàn tuyến biển Tân Thành, An Bàng bị sóng đánh mạnh, xâm thực sâu vào đất liền hàng chục mét. Nhiều đoạn đường bị sụt lún, các công trình du lịch, nhà hàng ven biển và khu dân cư đứng trước nguy cơ đổ sập.

IMG_0393.JPG
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 885 khẩn trương gia cố bờ biển trước khi bão số 13 đổ bộ

Để cứu bờ biển, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền, người dân địa phương khẩn trương đắp kè, dựng bao cát để hạn chế tác động của sóng lớn và triều cường.

Trước giờ bão đổ bộ, các chiến sĩ làm việc hết sức khẩn trương, tích cực vận chuyển hàng trăm bao cát để dựng thành bờ kè, tạo tuyến chắn tạm, gia cố bờ biển.

Theo Thượng tá Trần Đình Đông, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 885, Bộ chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, đơn vị đang triển khai hơn 100 quân khẩn trương khắc phục các đoạn sạt lở tại bờ biển An Bàng, Tân Thành suốt nhiều ngày qua.

“Đặc biệt, trong hôm nay, 100% quân số sẽ hoạt động xuyên trưa để rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ rút quân trong chiều nay nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi bão số 13 đổ bộ”, Thượng tá Trần Đình Đông cho hay.

IMG_0416.JPG
Máy móc được huy động khắc phục sạt lở
IMG_0405.JPG
IMG_0414.JPG
IMG_0395.JPG
Các chiến sĩ bộ đội đưa cát vào bao tải gia cố bờ biển Hội An
IMG_0388.JPG
IMG_0377.JPG
Công tác khắc phục diễn ra khẩn trương
IMG_0408.JPG
IMG_0399.JPG
IMG_0401.JPG
Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

bờ biển Hội An sạt lở khắc phục bão số 13 Trung đoàn 885

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn