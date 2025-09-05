Đắk Lắk khai trừ ra khỏi Đảng 6 cán bộ sai phạm

Pháp luật

Ngày 5-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, vừa có thông cáo báo chí về việc kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 6 cán bộ vì đã có nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Cụ thể, khai trừ khỏi Đảng đối với ông Đặng Công Tạo, nguyên Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt; ông Vũ Văn Quảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt; ông Lê Văn Hoàng Lâm, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Rvê (cùng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trước đây) do vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương…

Khai trừ khỏi Đảng ông Lê Phạm Bình, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ea Súp (trước đây) vì đã vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan.

Khai trừ khỏi Đảng ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lắk (trước đây) vì vi phạm quy định của Đảng và pháp luật trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Văn Hiền, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an thị xã Đông Hòa (trước đây) vì vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm nêu gương.

Tháng 6 vừa qua, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt ông Nguyễn Công Tạo mức án 2 năm tù giam; tuyên phạt ông Vũ Văn Quảng 1 năm 6 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả 2 ông đều liên quan đến vụ việc để mất gần 400ha rừng tại xã Ia Tờ Mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk trước đây).

MAI CƯỜNG

