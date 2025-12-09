Đắk Lắk: Nhiều trường lo lắng vì dự án “Nuôi em” tạm dừng hoạt động

Ngày 9-12, nhiều trường học tại (Đắk Lắk) cho biết đang gặp khó khăn khi dự án “Nuôi em” bất ngờ đóng băng tài khoản từ 22 giờ ngày 7-12, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Trường Tiểu học Cư M’lan (xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) có hơn 170 học sinh được hỗ trợ suất ăn 8.500 đồng/ngày từ dự án “Nuôi em”. Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư M'lan cho biết, khoản hỗ trợ này giúp duy trì bếp ăn và giảm gánh nặng cho phụ huynh, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do, sống xa trường 15–25 km. Tuy nhiên, dự án đóng băng, tiền ăn của 3 tháng (tháng 9, tháng 10 và tháng 11) đến nay vẫn chưa được dự án thanh toán, khiến trường đang nợ các đơn vị cung ứng thực phẩm.

Suất ăn bán trú của học sinh tại Trường Tiểu học Cư M'lan.

Tại Trường THCS Ea Lê (xã Ea Súp) dự án “Nuôi em” cũng có 62 học sinh khó khăn được hỗ trợ suốt 4 năm qua. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ea Lê, đa phần các học sinh đều thuộc diện di cư tự do, nhiều em gia đình không có hộ khẩu ở địa phương nên việc áp dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước gặp khó. Trước đây, khi chưa có dự án "Nuôi em" nhiều học sinh của trường có đời sống khó khăn, khẩu phần của các em rất thiếu thốn chỉ toàn cá khô, mì tôm. Sau khi có dự án, bữa ăn của các em được cải thiện. Việc tạm dừng dự án “Nuôi em” sẽ khiến học sinh của trường gặp nhiều khó khăn.

Một lãnh đạo xã Ea Súp cho biết, sẽ yêu cầu một số trường học trên địa bàn được dự án "Nuôi em" hỗ trợ báo cáo tình hình thực tiễn để địa phương nắm bắt và có hướng xử lý.

Được biết, tại Đắk Lắk, dự án “Nuôi em” đã hỗ trợ nhiều trường thuộc xã Ea Súp, xã Krông Búk và phường Buôn Hồ. Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến về tính minh bạch của dự án. Ông Hoàng Hoa Trung – người sáng lập dự án “Nuôi em” đã công bố đóng băng tài khoản dự án từ 22 giờ ngày 7-12, dự kiến trong 15 ngày.

MAI CƯỜNG