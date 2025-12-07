Đen Vâu lên tiếng về dự án “Nuôi em” bị tố thiếu minh bạch

Trước các thông tin dự án "Nuôi Em" bị nhiều người tố thiếu minh bạch, chiều tối 7-12, Đen Vâu lần đầu lên tiếng. Nam rapper cho biết đang chờ câu trả lời minh bạch, rõ ràng từ đội ngũ “Nuôi Em”.

Đen Vâu chuyển doanh thu từ MV "Nấu ăn cho em" ủng hộ dự án "Nuôi Em"

Trên Fanpage, Đen Vâu cho hay đã tiếp nhận nhiều thông tin liên quan đến dự án "Nuôi Em". Với tư cách là một người ủng hộ cho dự án này từ lâu, anh thấy mình cũng có trách nhiệm chia sẻ rõ ràng.

Đen Vâu nói về mối quan hệ với đội ngũ “Nuôi Em”: “Đen và ê-kip tham gia với tư cách là người ủng hộ, cũng như bao nhà hảo tâm khác. Hàng năm, Đen và ê-kip vẫn đang gửi chi phí để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao thuộc dự án của Nuôi Em. Đây là chi phí của cá nhân Đen và ê-kip, không phải từ doanh thu bài hát Nấu ăn cho em. Đen (cùng toàn bộ ê-kip) không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án”.

Với bài hát Nấu ăn cho em và cách sử dụng doanh thu dành cho thiện nguyện, Đen cho biết: Từ dự án “Nuôi Em” và cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ "Nuôi Em" lên vùng cao thăm các bé... đã giúp có cảm hứng viết ca khúc. Tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện. Không chỉ là dành cho các dự án của Nuôi Em, mà còn dành cho các chương trình khác của ban ngành, nhà nước.

Nam nghệ sĩ cũng công bố thông tin công khai chuyển khoản doanh thu từ Nấu ăn cho em.

“Đen hiểu những suy tư buồn bực lúc này vì cũng như mọi người, số tiền ủng hộ đến từ công sức lao động của cả tập thể, và những sai sót (nếu có) này là sự thật, niềm tin bị đổ vỡ sẽ không gì bù đắp lại được. Tuy nhiên, trước khi vội kết luận, chúng ta cũng cần bình tĩnh lại và chờ câu trả lời minh bạch và rõ ràng từ đội ngũ "Nuôi Em". Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ”, Đen Vâu nhấn mạnh.

Bài đăng của Đen Vâu

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đặt nghi vấn về tính minh bạch tài chính của dự án “Nuôi Em” - một chương trình kết nối các nhà hảo tâm nhằm hỗ trợ bữa trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em khó khăn vùng cao, vùng sâu vùng xa.

Hình ảnh các "anh chị nuôi" và đội ngũ "Nuôi em" đến các địa phương chăm lo cho trẻ em được đăng tải trên trang chính thức của dự án

Trả lời những nghi vấn, thắc mắc của người dân, trưa 7-12, anh Hoàng Hoa Trung, Trưởng dự án “Nuôi Em”, đăng tải thông báo trên trang cá nhân khẳng định sẵn sàng công khai thông tin và phối hợp làm rõ mọi vấn đề được cộng đồng quan tâm. Đại diện dự án cam kết phản hồi mọi email và yêu cầu hỗ trợ trong vòng 24 giờ làm việc.

Dự án “Nuôi Em” được Nhóm tình nguyện Niềm Tin khởi xướng từ năm 2014 hướng đến hỗ trợ trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Xây trường - Nuôi cơm - Nhận nuôi”. Qua 11 năm, chương trình đã đến 21 tỉnh, thành ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, kết nối “người nhận nuôi” khắp nơi hỗ trợ hơn 93.000 trẻ em.

TIỂU TÂN