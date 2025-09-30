Đắk Lắk phát huy tiềm năng để trở thành cực tăng trưởng mới

Chính trị

Sáng 30-9, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra không gian phát triển mới sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên. Bộ Chính trị kỳ vọng Đắk Lắk sẽ trở thành hình mẫu hợp nhất thành công, là cực tăng trưởng mới của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị tỉnh Đắk Lắk sớm hoàn thiện quy hoạch tích hợp, tổ chức không gian phát triển đa trung tâm, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông và kết nối vùng; phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội.

Tỉnh cần xác định rõ các động lực phát triển: Nông nghiệp công nghệ cao gắn công nghiệp chế biến; năng lượng tái tạo, kinh tế xanh; du lịch sinh thái – văn hóa; kinh tế biển. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực then chốt. Cùng với đó, xây dựng mô hình chính quyền số minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

0J3A4023.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại đại hội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, logistics, nông nghiệp số. Đắk Lắk phải quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tỉnh cần coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

0J3A3789.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và cựu lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk đến dự Đại hội
MAI CƯỜNG

