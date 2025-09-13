Tạm giữ hình sự người nước ngoài tàng trữ súng trái phép

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông V.J.A. (sinh năm 1988, quốc tịch nước ngoài) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Công an làm việc với ông V.J.A. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T (sinh năm 1984, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về việc khoảng 3 giờ ngày 5-9, tại quán bar S.R (đường An Thượng 32, phường Ngũ Hành Sơn) có 1 nam giới người nước ngoài rút từ trong túi quần ra 1 vật giống súng, sau đó cất vào lại rồi bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn hiện đang lẩn trốn tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng, phường Cẩm Lệ.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 12-9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Ngũ Hành Sơn, Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính tại địa chỉ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong tủ quần áo tại tầng 2 căn nhà nơi ông V.J.A. đang ở có 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, trên thân súng có ghi các chữ và số “CF98-9” “01568909238", trong hộp tiếp đạn có 12 viên đạn.

Qua làm việc, V.J.A. khai nhận khẩu súng trên được mua tại Campuchia với giá 700USD vào cuối năm 2024 nhằm mục đích phòng thân. Rạng sáng 5-9, ông V.J.A. cùng con gái đến quán bar S.R và xảy ra mâu thuẫn với một người nước ngoài (không rõ nhân thân). Sau đó, ông V.J.A. quay về nơi ở tại đường Lê Cao Lãng và lấy khẩu súng nói trên quay lại quán bar, mang súng ra “dằn mặt” đối thủ và bỏ đi.

Theo lời khai, V.J.A. đã nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019 và sinh sống ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Đến khoảng tháng 4-2025, V.J.A. chuyển đến Đà Nẵng và sinh sống tại căn hộ cho thuê trên đường Lê Cao Lãng, phường Cẩm Lệ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ đối với V.J.A. về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

