Đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027

Ngày 24-9, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công, khởi động 10 dự án hạ tầng phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo tỉnh An Giang, nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công, khởi động các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027

Bảy dự án được khởi công gồm: tuyến đường tỉnh ĐT.975; hồ nước Cửa Cạn; Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Dự án ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án Trung tâm giám sát điều hành thông minh TP Phú Quốc; Dự án xây kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng; Dự án khu tái định cư An Thới. Ba dự án được khởi động gồm: Nhà máy xử lý rác Bãi Bổn, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và Nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là những công trình hiện đại, có tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, vừa phục vụ Hội nghị APEC 2027, vừa góp phần hoàn thiện hạ tầng Phú Quốc, thúc đẩy phát triển lâu dài của tỉnh An Giang. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung cao nhất để bảo đảm an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, phấn đấu hoàn thành sớm hơn tiến độ 3-6 tháng, tạo hình ảnh đẹp về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh An Giang cùng các bộ, ngành Trung ương khẩn trương tháo gỡ khó khăn, triển khai dự án công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lợi ích nhóm. Các bộ, ngành Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với UBND tỉnh An Giang tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp phát sinh trong thực tế. Đồng thời khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư cần thiết đối với các dự án còn lại, phấn đấu khởi công xong toàn bộ các dự án trong tháng 10-2025.

Công tác bồi thường, tái định cư phải gắn với chăm lo đời sống, việc làm, sinh kế của người dân, bảo đảm nơi ở mới tốt bằng hoặc tốt hơn nơi cũ. Các chủ đầu tư, nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thi công nhanh nhưng không được để phát sinh vi phạm, sai phạm.

Trước đó, chiều 23-9, kiểm tra các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý địa phương và nhà thầu khẩn trương rà soát, báo cáo, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phải hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản hạ tầng trước ngày 1-10.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Trong tổng số 21 dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, đến nay tỉnh An Giang đã lựa chọn nhà đầu tư 7 dự án ngoài ngân sách; phê duyệt, lựa chọn nhà thầu thi công 8 dự án đầu tư công. Có 5 dự án đạt và vượt tiến độ, gồm: Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án khu đô thị Bãi Đất Đỏ; Dự án khu đô thị Núi Ông Quán; Dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông. Hai dự án nhà máy xử lý nước thải vẫn đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Một số khó khăn chủ yếu tập trung ở thủ tục đầu tư, công tác thu hồi đất, lựa chọn nhà đầu tư.

LÊ QUỐC - TÂM CHÍ