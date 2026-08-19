Đan Mạch lần đầu đưa lính nghĩa vụ tới Greenland

Ngày 18-8, Lực lượng Vũ trang Đan Mạch xác nhận đã triển khai nhóm lính nghĩa vụ tới Greenland để tham gia nhiệm vụ tác chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận Arctic Endurance. Đây là lần đầu tiên, binh sĩ nghĩa vụ Đan Mạch được đưa tới vùng lãnh thổ tự trị ở Bắc cực này.

Những binh lính nghĩa vụ đầu tiên tới Greenland. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Đan Mạch

Nhóm binh sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh Schleswig đến thủ phủ Nuuk từ đầu tháng 8, một bộ phận khác hoạt động tại Kangerlussuaq ở phía Tây Greenland.

Theo kế hoạch, các nhóm sẽ hoán đổi địa điểm để làm quen với nhiều loại địa hình và điều kiện hoạt động khác nhau.

Đây là nhóm đầu tiên tham gia chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng, triển khai từ tháng 2-2026. Theo mô hình mới, binh sĩ hoàn thành 5 tháng huấn luyện cơ bản trước khi bước vào 6 tháng phục vụ tác chiến.

Binh lính nghĩa vụ đến Greenland huấn luyện. Ảnh: Lực lượng Vũ trang Đan Mạch

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus cho biết, chương trình mới được thiết kế để binh sĩ nghĩa vụ có khả năng tham gia những nhiệm vụ cụ thể, trong đó có hoạt động tại Greenland. Việc này vừa tăng cường an ninh và năng lực răn đe tại Greenland, vừa nâng cao khả năng hoạt động của quân đội trong điều kiện thời tiết, địa hình khắc nghiệt.

KHÁNH HƯNG