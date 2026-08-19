Thế giới

Mỹ trừng phạt Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế

SGGPO

Ngày 18-8, Chính phủ Mỹ tuyên bố trừng phạt Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế Tomoko Akane (người Nhật Bản) và luật sư bào chữa cấp cao người Senegal Abdoulaye Seye. Động thái này là bước leo thang mới nhất của Chính phủ Mỹ nhằm vào ICC.

Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: XINHUA
Trụ sở Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan). Ảnh: XINHUA

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Washington áp đặt lệnh trừng phạt theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump ban hành năm ngoái. Ông Marco Rubio cáo buộc 2 quan chức ICC đã trực tiếp tham gia các hoạt động điều tra, bắt giữ, giam giữ hoặc truy tố quan chức của những quốc gia không chấp nhận thẩm quyền của ICC.

Trong khi đó, ICC tuyên bố các lệnh trừng phạt từ phía Mỹ nhằm vào những thành viên cấp cao của tòa đang làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật trên trường quốc tế.

ICC có trụ sở tại The Hague (Hà Lan), được cộng đồng quốc tế thành lập năm 2002 để truy tố về các tội: tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Mỹ không phải là thành viên của ICC. Năm ngoái, Mỹ đã áp đặt trừng phạt với một số quan chức ICC.

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