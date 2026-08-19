Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi bầu cử thời chiến

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov vừa công khai đưa ra thách thức chính trị trực tiếp đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky khi kêu gọi tổ chức bầu cử ngay trong thời chiến.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: EFE/EPA

Trong video đăng tải trên YouTube ngày 18-8 (giờ địa phương), cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov nhấn mạnh, Ukraine cần một cơ chế pháp lý, an toàn và thực tế để tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến sự kéo dài, đồng thời bảo đảm quyền cử tri cho quân nhân, công dân Ukraine ở nước ngoài và người dân tại các khu vực tiền tuyến.

Theo kênh CNN, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov cũng kêu gọi nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ. Việc sử dụng sai ngân sách quốc phòng ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực chiến đấu của Ukraine, khiến chiến trường thiếu hụt các trang thiết bị như máy bay không người lái (UAV), đạn dược, hệ thống tác chiến điện tử và các khí tài khác.

Phát biểu của ông Fedorov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề cử Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đề cử cần được Quốc hội Ukraine phê chuẩn, với cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra ngày 19-8.

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của ông Mykhailo Fedorov.

Tháng 7-2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức ông Mykhailo Fedorov. Ông Fedorov sau đó đã từ chối các vị trí khác trong chính phủ do Tổng thống đề xuất với lý do muốn phục chức Bộ trưởng Quốc phòng.

PHƯƠNG NAM