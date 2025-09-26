Dàn sao phim kinh dị Thái Lan chọn Việt Nam là điểm đến duy nhất

Đoàn làm phim Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 vừa chính thức xác nhận sẽ đến Việt Nam gặp gỡ và giao lưu với khán giả vào ngày 10-10. Việt Nam cũng là điểm dừng chân duy nhất trong hoạt động quảng bá quốc tế của phim.

Khác với lần sang Việt Nam quảng bá Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2, năm nay, số lượng diễn viên cùng quy mô đoàn làm phim đến Việt Nam được mở rộng, hứa hẹn không thua kém các hoạt động quảng bá tại thị trường nội địa Thái Lan.

5 diễn viên trong phim Quỷ ăn tạng 3 sẽ sang Việt Nam vào ngày 10-10. Ảnh: CJ HK

Theo thông báo, các ngôi sao trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 sẽ đến Việt Nam lần này có: Nadech Kugimiya (thủ vai Yak) và dàn “anh chị em” bao gồm: Junior Kajbhandit Jaidee (Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (Yod), Denise Jelilcha Kapuan (Yad) và Nina Natcha Jessica Padovan (Yee).

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn phim sẽ tham dự loạt hoạt động nổi bật như: họp báo giao lưu cùng truyền thông, thảm đỏ “Ngày hội Tee Yod” chào đón dàn diễn viên, và cinetour gặp gỡ, tương tác cùng khán giả tại các rạp chiếu phim.

Việc Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất đoàn phim ghé thăm không chỉ thể hiện tình cảm đặc biệt ê-kíp dành cho khán giả Việt, mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường điện ảnh Việt Nam - nơi sở hữu lượng khán giả trẻ đông đảo, yêu thích phim kinh dị và luôn sẵn sàng tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Phim tiếp tục đưa khán giả vào hành trình đầy hấp dẫn. Ảnh: ĐPCC

Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 tiếp nối câu chuyện của gia đình Yak sau cái kết tưởng chừng viên mãn ở phần 2. Lúc này, em út Yee (Nina) bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học. Để cứu Yee, Yak cùng gia đình buộc phải bước vào khu rừng chết - nơi những linh hồn quỷ dữ đang ẩn náu.

Nhưng lần này, kẻ thù mà họ đối mặt không chỉ dừng lại ở những con quỷ khát máu, mà còn là một tà giáo bí ẩn. Trong phần 3, yếu tố tà giáo được khai thác sâu hơn, kết hợp với nghi thức ma quái truyền thống, tạo nên bối cảnh u ám và đầy kịch tính cho hành trình giải cứu.

Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 sẽ mở suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 8 và 9-10 trước khi chính thức khởi chiếu vào ngày 10-10 tại Việt Nam.

Quỷ ăn tạng là series khá thành công về mặt doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, phần phim đầu tiên ra mắt cuối năm 2023 đạt doanh thu gần 55 tỷ đồng. Phần 2 ra mắt vào tháng 10-2024 thậm chí còn thành công vang dội hơn khi đạt doanh thu gần 100 tỷ đồng.

HẢI DUY