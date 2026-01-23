Khơi mở tiềm năng diễn xuất cho cộng đồng người điếc và khiếm thính

Tối 22-1, buổi tổng kết dự án Pháo hoa – lớp học diễn xuất dành cho cộng đồng người điếc và khiếm thính tại Việt Nam – đã khép lại một hành trình sáng tạo giàu nỗ lực, nhân văn và cảm xúc.

Chương trình do Âu Cơ Film tổ chức, với sự đồng hành của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các tổ chức văn hóa Pháp cùng nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt.

Các học viên thuộc cộng đồng người điếc/khiếm thính chia sẻ cảm xúc tại sự kiện. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Paul Abela – Tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại sứ quán Pháp – nhấn mạnh sức hấp dẫn của dự án không chỉ nằm ở ý nghĩa xã hội, mà còn ở tham vọng nghệ thuật rõ ràng, chú trọng đào tạo, sáng tạo và thực hành nghề nghiệp cho học viên.

Ông Paul Abela - Tùy viên nghe nhìn khu vực Đông Nam Á của Đại sứ quán Pháp. Ảnh: BTC

Chia sẻ từ người hướng dẫn diễn xuất Quế Thanh mang đến góc nhìn gần gũi về những thử thách trong quá trình giảng dạy, đồng thời bộc lộ niềm hạnh phúc khi chứng kiến các học viên từng bước làm chủ cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể và khả năng biểu đạt trước ống kính.

Và chị Quế Thanh - hướng dẫn diễn xuất cho các học viên. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của chương trình là phần trình chiếu 5 phim ngắn cuối khóa, mỗi phim dài khoảng 3 phút. Các tác phẩm mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, thể hiện sự giao thoa độc đáo giữa ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ điện ảnh, mở ra một không gian biểu đạt mới mẻ cho diễn viên điếc và khiếm thính.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn bất ngờ trước diễn xuất của các bạn người điếc/khiếm thính. Ảnh: BTC

Trong phần giao lưu, nhiều học viên không giấu được sự xúc động khi lần đầu xem lại chính mình trên màn ảnh. Các đạo diễn đồng hành cho biết quá trình làm việc diễn ra thuận lợi nhờ tinh thần kỷ luật, quyết tâm và sự tập trung cao độ của các diễn viên.

Các khách mời tham dự sự kiện cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, Kiều Minh Tuấn chia sẻ từ trải nghiệm của mình tại dự án, anh sẽ chủ động đề xuất bổ sung phụ đề tiếng Việt trong các bộ phim tham gia, nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận điện ảnh cho cộng đồng người điếc và khiếm thính.

HẢI DUY