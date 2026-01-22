Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, phân loại phim nhiệm kỳ 2026–2028, nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, tuân thủ pháp luật và định hướng văn hóa đối với các tác phẩm điện ảnh tham gia liên hoan phim, giải thưởng và chương trình điện ảnh trong nước, quốc tế

Hội đồng gồm 9 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa và cán bộ chuyên môn đến từ nhiều cơ quan trung ương. Chủ tịch Hội đồng là bà Lý Phương Dung, biên kịch điện ảnh, Thạc sĩ Nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Đỗ Quốc Việt, Tiến sĩ Quản lý văn hóa, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Các ủy viên Hội đồng là đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an cùng các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ VH-TT-DL. Thành phần Hội đồng thể hiện sự phối hợp liên ngành, kết hợp giữa chuyên môn nghệ thuật, quản lý nhà nước, pháp lý và an ninh.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, phân loại các tác phẩm điện ảnh theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp định hướng văn hóa, đồng thời tạo điều kiện để phim Việt Nam hội nhập, nâng cao vị thế tại các diễn đàn điện ảnh khu vực và quốc tế.

VĨNH XUÂN