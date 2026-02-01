Phim "Nhà mình đi thôi"- thấu hiểu và chữa lành

Văn hóa - Giải trí

Dàn diễn viên và đạo diễn bộ phim "Nhà mình đi thôi" vừa có buổi gặp gỡ, chia sẻ về vai diễn, câu chuyện phim trước thềm ra mắt chính thức vào mùng 10 Tết Bính Ngọ 2026. 

Là phim đầu tay, chia sẻ về tiêu đề và ý tưởng phim, đạo diễn Trần Đình Hiền cho biết, cụm từ "Nhà mình đi thôi" mang hàm ý về sự chuyển động hướng tới những điều tích cực.

Nhà mình đi thôi cũng đầu tư album nhạc phim gồm 4 ca khúc của nhạc sĩ Kai Đinh với sự tham gia của các ca sĩ Bùi Công Nam, GreyD, Orange, Pia Linh, Kai Đinh, Vina Huy…

Nhà mình đi thôi bắt đầu khi Phương (Uyển Ân), người sáng lập và điều hành một công ty du lịch, phải thực hiện chuyến đi cùng gia đình để vượt qua thử thách từ chương trình đầu tư “Thương vụ thiên thần”.

LCN_2292.JPG
Đạo diễn Trần Đình Hiền tâm huyết với phim điện ảnh đầu tay

Đạo diễn Trần Đình Hiền chia sẻ, việc khởi chiếu vào mùng 10 tết là kế hoạch từ sớm. Riêng diễn viên Uyển Ân cũng đã có những trải lòng về dự án điện ảnh ra mắt dịp Tết Bính Ngọ 2026. Nữ diễn viên mong muốn mang đến một làn gió mới, đầy cảm xúc cho thị trường phim Việt đầu năm.

Ảnh màn hình 2026-02-01 lúc 9.43.33 SA.png
NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai, Quân Trương (Con cò đây) và đạo diễn Trần Đình Hiền tại buổi ra mắt phim
LCN_2381.JPG
Diễn viên Uyển Ân

Trong dự án này, Uyển Ân cho biết, nhân vật Phương trong phim Nhà mình đi thôi có nhiều nỗ lực và khát khao khẳng định bản thân. Uyển Ân kỳ vọng vai diễn này sẽ giúp khán giả thấy được sự trưởng thành, chín chắn trong nét diễn của mình.

Bộ phim còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội: NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh...

_DTT7500.jpg
NSND Kim Xuân chia sẻ về phim

Nhà mình đi thôi dự kiến khởi chiếu ngày 26-2-2026 (mùng 10 tết) tại các cụm rạp trên toàn quốc.

THU HƯƠNG

