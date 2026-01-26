Giai thoại “Con ma nhà họ Hứa” tái xuất màn ảnh

Là một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng cách đây hơn nửa thế kỷ, câu chuyện về "Con ma nhà họ Hứa" được tái sinh trong hình hài mới, qua kịch bản kinh dị mang nhiều cách tân mang tên “Lầu chú Hỏa”.

Dự án vừa chính thức khai máy, tuy nhiên, ê-kíp diễn viên hiện vẫn được giấu kín danh tính.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Runup Vietnam, dự án được ấp ủ hơn 5 năm mới hoàn thiện được kịch bản.

Lầu chú Hỏa sẽ "tái sinh" câu chuyện "Con ma nhà họ Hứa" lên màn ảnh rộng. Ảnh: ĐPCC

Đại diện Runup Vietnam cho biết “Con ma nhà họ Hứa” là một giai thoại lâu đời, gắn bó với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Việc đưa câu chuyện này trở lại màn ảnh rộng vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với ê-kíp.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện quen thuộc, phim được đặt tên Lầu chú Hỏa nhằm khơi gợi sự hiếu kỳ theo giai thoại cách đây hàng chục năm.

Nhà sản xuất sẽ kể lại câu chuyện theo một phong cách mới, hướng đi mới, vừa sống động vừa chân thực, phù hợp thị hiếu của khán giả đương đại, đồng thời vẫn giữ được sự bí ẩn và ám ảnh vốn có của truyền thuyết.

Ê-kíp đoàn phim tại buổi khai máy dự án. Ảnh: ĐPCC

Lầu chú Hỏa cũng đánh dấu sự kết hợp giữa Runup Vietnam và đối tác Hive Media Corp của Hàn Quốc - một trong những đơn vị sản xuất hàng đầu tại xứ sở kim chi, với nhiều dự án gây tiếng vang như 12.12: The Day (2023), A Normal Family (2024), BOSS (2025)...

Phim dự kiến khởi chiếu vào mùa hè 2026.

Phim "Con ma nhà họ Hứa" năm 1973 từng gây sốt một thời. Ảnh: Nhacxua.vn Giai thoại “Con ma nhà họ Hứa” tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh. Năm 1973, hãng phim Dạ Lý Hương và đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển câu chuyện truyền miệng này thành phim kinh dị Con ma nhà họ Hứa, với sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết, Thanh Tú, Dũng Thanh Lâm… Mặc dù chỉ là phim đen trắng nhưng tác phẩm đã tạo nên cơn sốt phòng vé ở miền Nam thời bấy giờ, được xem là một trong những tác phẩm kinh dị đầu tiên của điện ảnh Việt. Bộ phim nổi tiếng đến mức lưu truyền cho đến tận bây giờ và tên phim trở thành câu cửa miệng của người dân để ám chỉ những người nói mà không giữ lời.

HẢI DUY