Lê Khánh tái hợp Trường Giang trong phim tết 2026

Dự án phim Tết Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang làm đạo diễn vừa hé lộ những cái tên tiếp theo, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Lê Khánh.

Nhà ba tôi một phòng vừa công bố teaser poster và teaser trailer chính thức, mở rộng bức tranh gia đình tưởng chừng bình lặng nhưng ẩn chứa nhiều xung đột cảm xúc.

Sự xuất hiện của Lê Khánh cùng mối quan hệ gây tò mò với cặp cha con do Trường Giang và Đoàn Minh Anh thủ vai nhận được nhiều sự chú ý. Đây cũng là lần tái ngộ đáng mong đợi của Lê Khánh – Trường Giang sau khi đã rất ăn ý ở các phim truyền hình, gameshow. Lần này trên màn ảnh rộng, cả hai hứa hẹn sẽ mở ra một sắc thái khác.

Lê Khánh tham gia trong phim tết 2026 của Trường Giang. Ảnh: ĐPCC

Bởi, không chỉ đóng vai trò mang lại tiếng cười, cô Châu (Lê Khánh thủ vai) còn là “gia vị cảm xúc” quan trọng của bộ phim, người vô tình kéo ông Thạch (Trường Giang) bước ra khỏi thế giới khép kín của một người cha đơn thân, đồng thời trở thành cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình.

Đồng thời mang đến cho khán giả câu chuyện tình cảm của những người trung niên, nơi tình yêu không còn bồng bột, mà được xây dựng từ sự thấu hiểu, sẻ chia và chấp nhận những vết xước quá khứ.

Cùng với Lê Khánh, người đóng cặp với Đoàn Minh Anh cũng được tiết lộ, chính là Anh Tú ATUS.

Anh Tú Atus tiếp tục có vai nam chính trong một dự án điện ảnh. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, anh sẽ vào vai Phát – người yêu của An (Đoàn Minh Anh), một chàng trai trẻ trung, gần gũi, có phần tinh nghịch nhưng không hời hợt. Nhân vật anh đảm nhận không chỉ là tuyến tình cảm song hành cùng An, mà còn là “điểm va chạm” quan trọng trong cấu trúc gia đình ông Thạch. Sự xuất hiện của nhân vật này vô tình phá vỡ trật tự vốn khép kín, nơi người cha quen kiểm soát và che chở con gái bằng những nguyên tắc nghiêm khắc.

Trong teaser trailer, những khoảnh khắc tương tác tự nhiên của cả hai đã gợi lên cảm giác “phản ứng hóa học” nhẹ nhàng, trong trẻo. Những gần gũi, chân thành của cặp đôi trẻ góp phần làm nổi bật sự đối lập thú vị giữa thế giới cảm xúc của con cái với góc nhìn dè dặt, đầy lo lắng vốn ẩn chứa nhiều khuôn phép của cha mẹ.

Tình yêu trong trẻo của cặp đôi do Đoàn Minh Anh và Anh Tú Atus trong phim. Ảnh: ĐPCC

Nhà ba tôi một phòng dự kiến ra mắt vào Mùng 1 Tết (tức ngày 17-1)

HẢI DUY