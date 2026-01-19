Phòng vé Việt "đổi chủ", Con kể ba nghe lên ngôi

Sau 2 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 phòng vé, Thiên đường máu đã phải nhường ngôi cho Con kể ba nghe , bộ phim vừa ra mắt cuối tuần qua.

Tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đỗ Quốc Trung có tuần mở màn ấn tượng với doanh thu gần 23 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam, có sai số), bán được 256.686 vé qua 8.610 suất chiếu. Tính đến 8 giờ sáng 19-1, gồm cả các suất chiếu sớm và vé đặt trước, phim đạt tổng doanh thu hơn 33 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé Việt tuần từ ngày 16 đến 18-1. Nguồn: Box Office Vietnam

Nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, Con kể ba nghe dẫn đầu cả 3 chỉ số: số suất chiếu, vé bán ra và doanh thu, qua đó vượt Thiên đường máu. Trong tuần thứ 3, bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thu thêm hơn 7,4 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên hơn 118 tỷ đồng.

"Con kể ba nghe" vươn lên dẫn đầu phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Avatar: Lửa và tro tàn giữ vị trí số 3 sau đúng 1 tháng ra mắt, với hơn 5 tỷ đồng doanh thu trong tuần qua, nâng tổng doanh thu lên hơn 279 tỷ đồng, tiệm cận mức 285 tỷ đồng của Avatar: Dòng chảy của nước.

Trong top 5 doanh thu tuần còn có Zootopia: Phi vụ động trời 2 ở vị trí số 5 với hơn 1,8 tỷ đồng, tiếp tục giữ danh hiệu phim hoạt hình có doanh thu cao nhất tại Việt Nam với gần 232 tỷ đồng.

Phim kinh dị 28 năm sau: Ngôi đền tử thần ra mắt trong tuần qua chỉ đạt hơn 2,6 tỷ đồng doanh thu.

Lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế Việt có bản chiếu tại rạp. Ảnh: ĐPCC

Tuần này, phòng vé Việt không có thêm phim điện ảnh nội địa mới. Đáng chú ý là màn ra mắt Running Man Việt Nam mùa 3 – Con rối tự do, đánh dấu lần đầu một chương trình truyền hình thực tế được phát hành phiên bản điện ảnh, dự kiến khởi chiếu từ ngày 24-1.

Thị trường cũng có thêm nhiều lựa chọn với loạt phim ngoại nhập như Nhà trấn quỷ, Linh trưởng, Chuột nhí siêu tốc độ, Đồi câm lặng: Ác mộng trong sương, Bằng chứng sinh tử, Tiểu yêu quái núi lãng lãng. Hai phim Hàm cá mập và Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời cũng sẽ được chiếu lại.

HẢI DUY