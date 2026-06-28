DANAFF trở thành không gian kết nối điện ảnh châu Á

Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng quy tụ nhiều tên tuổi điện ảnh thế giới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7, DANAFF IV có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài nước cùng nhiều tên tuổi nổi bật của điện ảnh châu Á và Hollywood.

Liên hoan giới thiệu 13 phim châu Á và 11 phim Việt Nam dự thi; chương trình "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" với 21 tác phẩm và "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" gồm 26 phim. Điểm nhấn là 13 bộ phim ra mắt ở các hạng mục công chiếu thế giới, quốc tế và châu Á, trong đó có 5 phim công chiếu lần đầu trên thế giới (World Premiere).

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, DANAFF IV mở rộng các chương trình Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF's Cinephiles và gian hàng DANAFF nhằm tăng cường kết nối giữa các nhà làm phim, nhà đầu tư, doanh nghiệp và khán giả.

Chương trình DANAFF Talents ghi nhận 191 dự án đăng ký, chọn 17 dự án tham gia phát triển và hơn 50 học viên theo học các lớp đào tạo diễn xuất. Hai lớp chuyên sâu do cựu CEO 20th Century Fox Bill Mechanic và minh tinh Jane Seymour trực tiếp hướng dẫn là điểm nhấn của chương trình.

DANAFF IV quy tụ nhiều gương mặt có ảnh hưởng của điện ảnh thế giới như Kim Dong Ho, nhà sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan; đạo diễn Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong), Chủ tịch Ban giám khảo hạng mục phim châu Á dự thi; minh tinh Jane Seymour và nhà sản xuất Bill Mechanic, người được trao Giải Thành tựu điện ảnh.

Liên hoan còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam như Ji Chang Wook, Jung Il Woo, Park Sung Woong, NSND Như Quỳnh, NSND Hoàng Cúc, NSƯT Hồng Ánh, Đỗ Hải Yến, Liên Bỉnh Phát, Kiều Minh Tuấn...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh liên hoan là minh chứng cho chủ trương coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan phim. Ảnh: XUÂN QUỲNH Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển điện ảnh; xây dựng hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo; khơi dậy khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ và xây dựng cộng đồng khán giả tôn trọng bản quyền. Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan thông tin. Ảnh: XUÂN QUỲNH Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, DANAFF hướng tới trở thành nhịp cầu kết nối điện ảnh Việt Nam với điện ảnh châu Á và thế giới. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết thành phố đang hướng tới trở thành trung tâm văn hóa sáng tạo, trong đó điện ảnh giữ vai trò quan trọng trong quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế địa phương.

Diễn viên Việt Nam được yêu thích. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Minh tinh Jane Seymour xuất hiện tại thảm đỏ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ji Chang Wook thân thiện giao lưu cùng khán giả

Tin liên quan Khát vọng đưa điện ảnh Việt vươn tầm từ “nhịp cầu” Đà Nẵng

XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH