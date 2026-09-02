Sáng 2-9 (nhằm ngày 21-7 năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đồng bào cả nước thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, cùng đông đảo người dân và du khách.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 2-9

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trình bày diễn văn tại lễ tưởng niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đã ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, quê hương và tiến bộ của nhân loại.

Từ mảnh đất Làng Sen, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, Người đã bôn ba qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục, trải qua muôn vàn gian khổ để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận trình bày diễn văn tại lễ tưởng niệm

Từ Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân; lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do. Người đã để lại một chân lý giản dị mà bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Và chính cuộc đời Người là minh chứng trọn vẹn nhất cho chân lý ấy - một cuộc đời chỉ biết vì nước, vì dân; sống thanh cao, giản dị và hy sinh đến tận cùng cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Như Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 đã khẳng định: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta".

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cách đây 57 năm, vào ngày 2-9-1969, nhằm ngày 21-7 năm Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt chúng ta “về với thế giới người hiền”. Có một sự trùng hợp thiêng liêng của lịch sử: Người ra đi đúng vào ngày Quốc khánh của dân tộc - ngày của độc lập, tự do, ngày hội lớn của non sông, ngày mà Người đã dành cả cuộc đời đấu tranh và cống hiến để có được.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mỗi độ Thu về, giữa sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên mọi miền Tổ quốc, bên cạnh niềm tự hào lớn lao về một đất nước độc lập, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng một nỗi nhớ Người. Bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người vẫn trường tồn cùng dân tộc. Người sống trong tư tưởng của Đảng, hiện diện trong mỗi bước đi của đất nước; trong những con đường, mái trường, làng quê; trong tiếng nói, lời ca và trong trái tim của mỗi người dân đất Việt.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quân khu 4 và các đại biểu dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, giữa ngày Quốc khánh, trở về với quê hương Kim Liên, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị của hai chữ “độc lập - tự do”, càng hiểu sâu sắc hơn cái giá của hòa bình và càng trân trọng hơn những gì Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ rạng rỡ hôm nay. Cả dân tộc Việt Nam mãi khắc ghi công ơn của Người.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận nêu rõ, Nghệ An tự hào là mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng đó cũng là trách nhiệm thiêng liêng nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người.

Người dân tham dự buổi lễ và dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người dân dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang, lời dặn dò của Người trước lúc đi xa và sự kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Trước đó, các đồng chí: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh... đã dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Bác Hồ.

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ĐỨC HẢI