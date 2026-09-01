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Đông đảo du khách tham quan hệ thống di tích lưu niệm Bác Hồ ở Nghệ An và Huế

SGGPO

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, đông đảo người dân, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến thăm quê Bác Hồ ở Nghệ An.

Chiều 1-9, ông Hà Văn Vinh, Phó Giám đốc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay có đông đảo người dân, du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để tham quan, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ước tính từ ngày 29-8 đến 1-9, bình quân mỗi ngày khu di tích đón khoảng 10.000 lượt du khách.

Người dân khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác Hồ dịp Quốc khánh 2-9. ẢNH ĐỨC HẢI.jpg
Đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác Hồ dịp Quốc khánh 2-9

Để phục vụ người dân, du khách khi đến viếng thăm quê Bác Hồ, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên huy động 100% cán bộ, nhân viên làm việc xuyên kỳ nghỉ lễ. Các lực lượng được bố trí tại những điểm tham quan để hướng dẫn, thuyết minh, phân luồng du khách, phương tiện, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và kịp thời hỗ trợ du khách khi cần thiết.

Đông đảo người dân khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác Hồ dịp Quốc khánh 2-9. ẢNH ĐỨC HẢI.jpg
Đông đảo người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về thăm quê Bác Hồ dịp Quốc khánh 2-9

Năm nay, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên chú trọng đổi mới không gian trưng bày; đồng thời chuẩn bị thêm các nội dung trang trí, trưng bày sen từ khu vực cổng vào nhằm tạo điểm nhấn phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan của du khách. Đặc biệt, việc tổ chức triển lãm chuyên đề "Hành trình theo chân Bác" đã tạo không gian trưng bày trực quan, sinh động, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các sự kiện lịch sử và hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Du khách tham quan, chụp ảnh tại di tích Trường THPT chuyên Quốc Học Huế - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc đó là Nguyễn Tất Thành) từng theo học

* Cùng ngày, bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, nhiều bạn trẻ không chỉ đến tham quan, tìm hiểu mà còn quay phim, chụp ảnh những hiện vật, tư liệu thời niên thiếu của Bác Hồ được trưng bày, giới thiệu tại không gian di tích và địa điểm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cố đô Huế. Từ đó, tạo những sản phẩm mang hơi thở hiện đại, lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đến với công chúng.

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Các bạn trẻ tham quan triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế
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ĐỨC HẢI - VĂN THẮNG

Từ khóa

Bác Hồ Di tích du khách Nghệ An Huế

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