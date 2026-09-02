Đội K72 lên đường tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 2-9, Đội K72 tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, đợt 1, giai đoạn XXVI.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai và Bộ CHQS TP Đồng Nai, cán bộ, chiến sĩ Đội K72 lên đường với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất bạn, đưa về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đội K72 đã tìm kiếm hàng ngàn vị trí, cất bốc hàng ngàn bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K72

Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 đã phối hợp với Tiểu khu Quân sự và lực lượng bảo vệ tỉnh Kratie thu thập, tiếp nhận, xác minh 32 thông tin, tương ứng khoảng 232 mộ liệt sĩ; tại tỉnh Kampong Thom là 11 thông tin, tương ứng khoảng 53 mộ liệt sĩ.

Như vậy, tại 2 địa bàn thực hiện nhiệm vụ, có khoảng 285 mộ liệt sĩ cần được tiếp tục xác minh, tìm kiếm.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ, Đội K72 tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ về xác định bản đồ, địa hình, công binh, trinh sát; học tiếng Khmer; kinh nghiệm tìm kiếm, xác định hài cốt, di vật liệt sĩ và các biện pháp bảo đảm an toàn.

Đội K72 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Đội K72

Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm, đạo lý và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 đã tìm kiếm hàng ngàn vị trí, cất bốc, quy tập 4.038 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Đồng Nai. Riêng mùa khô 2025-2026, sau 105 ngày thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 62 hài cốt liệt sĩ tại 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom.

PHÚ NGÂN