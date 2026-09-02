Thiêng liêng lễ chào cờ giữa biển khơi trên Nhà giàn DK1

Trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cán bộ, chiến sĩ các Nhà giàn DK1 thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ chào cờ giữa biển khơi, thể hiện niềm tự hào và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thiêng liêng lễ chào cờ trên các Nhà giàn DK1. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, cho biết lễ chào cờ ngày Quốc khánh có ý nghĩa đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi người càng cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ chào cờ trên Nhà giàn DK 1/21

Dịp này, các Nhà giàn DK1 vừa duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, vừa tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, vui tươi.

Bảo vệ vững chắc các Nhà giàn và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là mệnh lệnh, trách nhiệm và niềm vinh dự tự hào của mỗi thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

Hiện Tiểu đoàn DK1 quản lý, chốt giữ 15 Nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; duy trì trực canh, quan sát, phối hợp các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo và làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Các Nhà giàn DK1 sừng sững giữa biển khơi, nơi cán bộ, chiến sĩ Hải quân ngày đêm chắc tay súng, canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Tiểu đoàn DK1 hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng khác của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 2.

>> Một số hình ảnh trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 trên các Nhà giàn DK1:

MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM