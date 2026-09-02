Ấm lòng với những hoạt động ý nghĩa ngày Quốc khánh

Trong ngày Lễ 2-9, lực lượng Công an nhiều phường xã và các bạn đoàn viên thanh niên miệt mài bám địa bàn giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), kể cả đến tận nhà cấp căn cước cho người già và tổ chức đội cứu hộ giao thông ngay tại địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương chia sẻ tình cảm của mình khi được cán bộ công an xã Hóc Môn đến tận nhà phục vụ người dân

Trong ngày Quốc khánh 2-9, cùng với nhiệm vụ ưu tiên là ứng trực, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã phường cùng đoàn viên thanh niên tại nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã triển khai chuỗi hoạt động nghĩa tình, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho người dân.

Cụ thể, Công an xã Hóc Môn đã trao 150 phần quà đến các hộ gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong chương trình “Ấm lòng dân, trọn nghĩa tình”.

Công an xã Hóc Môn phối hợp trao tặng 150 phần quà đến người dân gặp khó khăn trong chương trình “Ấm lòng dân, trọn nghĩa tình”. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” của Công an xã Hóc Môn. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng là sự chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, đón Lễ Quốc khánh vui tươi, ấm áp.

Mỗi phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của lực lượng công an địa phương. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bên cạnh công tác chăm lo, trong ngày 2-9, Tổ công tác Công an xã Hóc Môn đã đến một số nhà có các cụ Nguyễn Thị Lai (80 tuổi, ấp 5 xã Đông Thạnh), cụ Lê Thị Tư (86 tuổi, ấp 5 xã Đông Thạnh) và cụ Lưu Văn Bảy (80 tuổi, ấp 10, xã Hóc Môn) để làm thủ tục cấp căn cước.

Được cán bộ công an hỗ trợ mẹ mình trong ngày nghỉ lễ, chị Nguyễn Thị Thùy Dương (sinh năm 1977, con gái cụ Lai) xúc động chia sẻ, ngày lễ đáng lẽ các anh chị được nghỉ ngơi nhưng vẫn nhiệt tình đến tận nhà hỗ trợ làm giấy tờ cho mẹ. Việc làm này rất có ý nghĩa với gia đình tôi.

Cán bộ Công an xã Hóc Môn tận tình hướng dẫn, thực hiện lăn tay làm thủ tục cấp căn cước cho người cao tuổi tại nhà riêng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cũng trong ngày 2-9, tinh thần vì cộng đồng được lan tỏa rộng khắp tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Tại xã An Thới Đông, Đội hình vá xe lưu động của Đoàn Thanh niên - Hội LHTN xã đã túc trực xuyên lễ trên tuyến đường Rừng Sác để hỗ trợ người dân và du khách.

Đội hình vá xe lưu động của Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã An Thới Đông tích cực hoạt động trong ngày 2-9. Ảnh: SONG MAI

Anh Lê Võ Đăng Khoa, Bí thư Đoàn xã An Thới Đông thông tin, tuyến đường Rừng Sác dài gần 40km nhưng dân cư và tiệm sửa xe khá thưa thớt. Vào dịp lễ, lượng du khách đổ về Cần Giờ tăng cao, người đi đường rất dễ gặp khó khăn nếu xe bị thủng vỏ, ruột. Đội hình duy trì túc trực từ 6 giờ đến 18 giờ hằng ngày (và tăng cường buổi tối tùy tình hình) để sẵn sàng xử lý sự cố kịp thời.

Tại phường Đông Hưng Thuận, Công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở duy trì 100% quân số ứng trực; tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm như công viên Thuận Kiều, tuyến đường vắng ven kênh Tham Lương và các bãi đất trống.

Công an phường Đông Hưng Thuận bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: NGUYỄN TÂN

NGUYỄN TÂN - SONG MAI