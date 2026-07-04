Đăng ký xét tuyển đại học 2026: Thí sinh tập trung cao khi đăng ký, lựa chọn ngành nghề

Từ nay đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (Hệ thống) để xét tuyển vào các trường đại học. Với rất nhiều điều chỉnh, quy định mới trong quy trình xét tuyển, hàng trăm thắc mắc, băn khoăn của thí sinh và cả phụ huynh đã gửi đến các chuyên gia trong buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức ngày 3-7, đã được tư vấn hướng dẫn cặn kẽ.

Giảng viên Khoa Điều dưỡng Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn sinh viên thực hành xét nghiệm (ẢNH: THANH HÙNG)

Có chiến thuật tính toán hợp lý

Trước băn khoăn của bạn Nguyễn Thị Hằng Nga (tỉnh Lâm Đồng) về việc “giữa chọn ngành và trúng tuyển đại học nên ưu tiên chọn cái nào trước, em cảm thấy rối với quy định quy đổi điểm”, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, gợi mở: Chúng ta nên chọn ngành học yêu thích và có năng lực để học tập. Việc chọn trường đại học để có cơ hội trúng tuyển, không quá khó vì hiện nay điểm trúng tuyển của các trường đại học (ĐH) trải khá rộng. Dựa vào kết quả học tập và kết quả thi của em, cộng với việc 15 nguyện vọng (NV) đăng ký, em có thể trúng tuyển vào ngành học mà mình yêu thích ở một cơ sở đào tạo nào đó theo thứ tự NV em đăng ký từ cao xuống thấp. Ngoài ra, em lưu ý dựa vào số điểm của mình cộng với điểm trúng tuyển của các phương thức ở 2 năm trước đây của các cơ sở đào tạo để tính toán, sắp xếp các NV cho hợp lý.

Chia sẻ thêm về cách thức sắp xếp NV khi đăng ký, ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM, cho rằng: Trước tiên, thí sinh nên tận dụng tất cả phương thức mà các trường sử dụng để tăng khả năng trúng tuyển. Nguyên tắc xét tuyển là từ cao xuống thấp. Do đó, thí sinh lựa chọn NV đăng ký xét tuyển cần được phân tích dựa trên 3 yếu tố quan trọng là: sự yêu thích, sự phù hợp, sự phát triển. Những ngành nghề nào mình yêu thích nhất nên đặt ở NV cao nhất (NV1).

Trong đó, sự yêu thích chính là dựa trên năng lực và sở thích của bản thân; sự phù hợp dựa trên các điều kiện tài chính, địa điểm học tập và kết quả tìm hiểu về các điều kiện học tập đối với ngành đào tạo cũng như cơ sở đào tạo; sự phát triển dựa trên thông tin về thị trường lao động (nhu cầu) đối với ngành nghề lựa chọn trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội có liên quan.

Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên Hệ thống. Thí sinh dùng tài khoản đã được cung cấp đăng nhập vào Hệ thống tại địa chỉ https://thisinh. thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện đăng ký, sắp xếp, điều chỉnh nguyện vọng, kiểm tra thông tin cá nhân. Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Từ ngày 4-8 đến 17 giờ ngày 10-8, Bộ GD-ĐT cùng các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành lọc ảo, xét tuyển toàn quốc. Trước 17 giờ ngày 13-8, các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21-8.

Quan tâm nhiều đến ngành nghề

Với băn khoăn giữa hai ngành Tâm lý học và Xã hội học về cơ hội việc làm trong tương lai sau khi ra trường sẽ như thế nào của thí sinh Lê Thanh Thúy (phường Chợ Lớn, TPHCM), ThS Lê Phương Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (Trường ĐH Văn Hiến), chia sẻ: Đây là câu hỏi rất thực tế và cũng là điều mà nhiều thí sinh đang quan tâm khi chọn ngành học. Cơ hội nghề nghiệp của hai ngành này hiện nay đang rất lớn và phát triển theo sự phát triển của xã hội hiện đại.

Nếu theo học một trong hai ngành này, sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm luôn rộng mở với nhiều vị trí như: làm việc tại trường học với vị trí phụ trách tâm lý học đường, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trị liệu tâm lý tại các bệnh viện tâm thần, trung tâm tư vấn trị liệu tâm lý; chuyên gia tư vấn và giảng dạy tại cơ sở giáo dục...

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Trương Đức Nghĩa trao hoa cảm ơn các chuyên gia, diễn giả tham gia chương trình (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Về chương trình học và cơ hội nghề nghiệp đối với ngành Quan hệ quốc tế mà thí sinh Trần Thanh Trúc (TP Cần Thơ) thắc mắc, ThS Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (Trường ĐH Công nghệ TPHCM), cho biết: Theo học ngành này, các em được trang bị kiến thức về những vấn đề toàn cầu, chính trị quốc tế hiện đại, lý thuyết an ninh quốc tế, cơ chế hợp tác an ninh đương đại, nghiên cứu ASEAN... Vì vậy, cơ hội việc làm của sinh viên trải rộng ở nhiều vị trí như: thư ký văn phòng đối ngoại, chuyên viên phân tích chính sách đối ngoại, chuyên viên ở bộ phận đối ngoại tại các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế…

Trong khi đó, chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai đối với ngành Điều dưỡng, ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), nêu rõ: Ngành Điều dưỡng hiện có nhu cầu cao, nhất là trong bối cảnh dân số già và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe từ trung ương đến địa phương, cũng như tổ chức giáo dục và nghiên cứu về y tế. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tham gia công tác giảng dạy hoặc làm việc tại CHLB Đức, Nhật Bản, Lãnh thổ Đài Loan...

TS NGUYỄN TRUNG NHÂN, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM: Dò lại cách sắp xếp nguyện vọng Trong buổi giao lưu, rất nhiều câu hỏi của bạn đọc thắc mắc cách quy đổi bách phân vị và bị cuốn vào công thức quy đổi của các trường. Thí sinh và phụ huynh không nên quá bận tâm về vấn đề kỹ thuật này. Mỗi trường có cách quy đổi hơi lệch nhau nhưng luôn thực hiện trên tinh thần đảm bảo tốt nhất về quyền lợi của thí sinh khi thực hiện xét tuyển. Điều quan trọng là từ nay đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh tập trung đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng để có thể chọn đúng ngành, đúng trường phù hợp với sở thích, đam mê và năng lực (mức điểm) của mình. Thí sinh nên kiểm tra, dò lại cách sắp xếp nguyện vọng, mã trường, mã ngành và kiểm tra thông tin cá nhân trong những ngày cuối để đảm bảo thông tin đăng ký chính xác trên hệ thống. Điều thí sinh không nên quên là chụp lại màn hình thông tin đã đăng ký, phòng khi thông tin bị sai lệch để đối chiếu sau khi có kết quả điểm chuẩn. ThS PHẠM THÁI SƠN, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công thương TPHCM: Quan tâm đến nhóm ngành công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt Năm 2026 là năm đầu tiên có nhiều chính sách đột phá của Nhà nước về hỗ trợ người học. Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách 111 ngành trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược, kỹ thuật then chốt và nhóm ngành STEM (công nghệ, kỹ thuật, khoa học, toán) được hưởng chính sách học bổng theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, thí sinh có điểm thi cao, có đam mê có thể quan tâm đến những nhóm ngành này. Tuy nhiên, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành này cũng nên tìm hiểu những tiêu chí, yêu cầu về mức điểm thỏa các điều kiện theo quy định để được hưởng chính sách học bổng của nhà nước. ThS LÊ PHƯƠNG KHANH, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Văn Hiến: Đừng vì khó khăn mà từ bỏ giấc mơ đại học Trong năm 2026, việc các trường tăng học phí khiến nhiều thí sinh, phụ huynh băn khoăn. Tại buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức, rất nhiều thí sinh, phụ huynh đặt câu hỏi về các chính sách học bổng. Theo tôi, các em đừng quá lo lắng, hay thậm chí không dám học đại học vì vấn đề tài chính. Thực tế, ngoài chính sách học bổng của nhà nước thì hiện nay từ trường công lập tự chủ đến trường đại học tư, mỗi năm đều dành hàng trăm tỷ đồng cho nhiều đối tượng sinh viên. Cùng với đó, các trường cũng nỗ lực kết nối, hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh viên thành đạt của các trường… để tài trợ, hỗ trợ sinh viên khó khăn có nỗ lực vượt khó trong học tập. Nếu có khó khăn, sinh viên có thể “gõ cửa” trung tâm chăm sóc người học, hay trung tâm hỗ trợ sinh viên, phòng công tác sinh viên... Các trường không bao giờ để các em bỏ học vì lý do không đủ tiền hay không có tiền đóng học phí.

THANH HÙNG ghi