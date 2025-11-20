Thượng tá Bùi Duy Hưng được bổ nhiệm làm Cục phó C04

Chiều 20-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức Cục phó C04.

Thượng tá Bùi Duy Hưng tại buổi lễ. Ảnh: GIA KHÁNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Bùi Duy Hưng cho hay, C04 luôn được đánh giá là đơn vị mũi nhọn của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy nói riêng.

Trên cương vị mới, Thượng tá Bùi Duy Hưng khẳng định sẽ nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể C04 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, C04 có 8 lãnh đạo, trong đó, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình giữ chức cục trưởng. Các cục phó gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Thiếu tướng Lê Quý Thường, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Đại tá Nguyễn Văn Cường và Thượng tá Bùi Duy Hưng.

ĐỖ TRUNG