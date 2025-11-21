Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự thuộc Thành ủy và UBND thành phố

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy kiêm Thư ký Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Điều động ông Lê Tấn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm công tác cán bộ của UBND TP Đà Nẵng. Theo đó, UBND thành phố điều động ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương đến nhận công tác tại Sở Y tế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế trong thời hạn 5 năm từ ngày công bố.

Điều động bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở NN-MT đến nhận công tác tại Sở KH-CN và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở KH-CN trong thời gian 5 năm từ ngày công bố.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu, cả 5 cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều trải qua quá trình rèn luyện, công tác ở nhiều môi trường, vị trí khác nhau, được đào tạo bài bản và nỗ lực phấn đấu được các cơ quan, địa phương ghi nhận. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận chủ động phân công công việc hợp lý, tạo điều kiện để các cán bộ này nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ.

XUÂN QUỲNH