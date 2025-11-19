Ông Kim Ngọc Thái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Long

Ngày 19-11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Ông Kim Ngọc Thái được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 6 chương trình hành động trọng tâm, xác định mục tiêu nâng cao vai trò nòng cốt của Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, các tổ chức tôn giáo đã đóng góp hơn 50 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Công tác hòa giải ở cơ sở đạt tỷ lệ 83% vụ hòa giải thành. Các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả: hỗ trợ xóa 14.738 nhà tạm, vận động trao 275.594 suất quà tết trị giá hơn 105,3 tỷ đồng; Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận 95,5 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2.264 căn nhà.

Toàn cảnh đại hội

MTTQ các cấp kiện toàn tổ chức bộ máy, triển khai quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 855 học viên.

Đại hội đã hiệp thương cử nhân sự trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 1 Chủ tịch, 13 Phó Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu thống nhất Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 1 Chủ tịch, 13 Phó Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách

Đại hội cũng thống nhất cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Ủy ban MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 với 20 đại biểu biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần dân; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh; chăm lo người nghèo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đồng thời, Mặt trận cần mở rộng công tác đối ngoại nhân dân, vận động kiều bào tham gia đầu tư, an sinh; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín.

TÍN HUY