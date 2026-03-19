Đang xem xét xử lý vụ Bùm Bum hát “Tiếng trống Mê Linh” do ngoài danh mục cấp phép

Theo Sở VH-TT TPHCM, trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” của bà Võ Thị Thùy Dung - Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở VH-TT tại chương trình "Tự tình phương Nam 4"

Chiều 19-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Sở VH-TT TPHCM đã gửi thông tin đến buổi họp báo liên quan vụ việc của Bùm Bum - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh diễn vở "Tiếng trống Mê Linh" trong show "Tự tình phương Nam 4" đang gây ồn ào, tranh cãi trong dư luận.

Bùm Bum vào vai Trưng Trắc trong "Tiếng trống Mê Linh". Ảnh chụp màn hình

Sở VH-TT TPHCM cho biết, ngày 5-3, Sở có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình “Tự tình phương Nam 4” và Hội đồng Nghệ thuật Sở đã có buổi thẩm định chương trình trước khi diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm, cụ thể trích đoạn cải lương “Mê Linh biệt khúc” của bà Võ Thị Thùy Dung - Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở VH-TT tại chương trình trên.

Sở đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền, Giám đốc công ty). Qua buổi làm việc, đại diện công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được Sở chấp thuận.

Hiện tại Sở đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Liên quan việc tái diễn các vai diễn, trích đoạn cải lương kinh điển, Sở VH-TT TPHCM khẳng định luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trao dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản. Đồng thời, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và trau dồi bản thân từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng.

Theo Sở VH-TT, đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả. Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

THU HƯỜNG