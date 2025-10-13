Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nhận bằng khen vì những đóng góp của "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối"

Chiều 13-10, đoàn đại biểu thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng Bằng khen của UBND TPHCM đến ông Bùi Thạc Chuyên - sản xuất, đạo diễn, biên kịch phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" tại nhà riêng ở TPHCM.

Đi cùng đoàn còn có các đồng chí: Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM và đại diện các đơn vị: Ban thi đua - Khen thưởng, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM, Hội Điện ảnh TPHCM... Diễn viên Thái Hòa và Hồ Thu Anh - hai diễn viên chính trong bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối cũng có mặt tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng Bằng khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 19-8-2025 của UBND TPHCM tặng Bằng khen cho ông Bùi Thạc Chuyên - nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học nghệ thuật nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Dũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vì những đóng góp cho văn học nghệ thuật của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung thông qua các tác phẩm điện ảnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng hy vọng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sẽ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối để thế hệ trẻ thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung được tiếp cận nhiều hơn lịch sử, truyền thống dân tộc.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu ghi nhận những đóng góp của bộ phim. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, trong phần phát biểu giới thiệu, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng khẳng định, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối ra đời đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước, đã được đông đảo khán giả đón nhận nồng nhiệt, được giới chuyên môn đánh giá cao.

TPHCM đã có những đóng góp cả trong quá trình sản xuất, hậu kỳ. Đặc biệt, UBND TPHCM cũng có ý kiến chỉ đạo các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn phim, nhà sản xuất, phát hành để lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn nữa bộ phim đến với công chúng.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy tặng hoa cho hai diễn viên Thái Hòa và Hồ Thu Anh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khi nhận vinh dự đặc biệt này, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, anh chỉ là một thành phần trong đoàn phim gồm rất nhiều người đã đổ công sức, hết mình để thực hiện tác phẩm. Anh chỉ thay mặt anh em đoàn phim nhận Bằng khen hôm nay.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ cảm xúc khi nhận Bằng khen từ UBND TPHCM. Video: VĂN TUẤN

Ngay từ những ngày đầu tiên, đoàn phim đã nhận được sự quan tâm, khích lệ, ủng hộ và giúp đỡ tận tình từ thành phố thì bộ phim mới có thể thực hiện được.

Đây là bộ phim rất khó, chưa từng có ai quay và ê-kíp đã phải tìm mọi cách để có thể quay được. Thậm chí, có những lúc, đoàn phim không biết phải quay như thế nào.

Buổi lễ diễn ra trong không gian ấm cúng, trang trọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn các bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng để mọi người có thể hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc.

VĂN TUẤN