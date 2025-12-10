TPHCM hướng đến xây dựng hệ sinh thái đọc toàn diện

Sau 5 năm triển khai đề án “Phát triển văn hóa đọc” giai đoạn 2021–2025, văn hóa đọc tại TPHCM đã có những chuyển biến rõ nét, với sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thành phố đang đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đọc toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày 10-12, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án “Phát triển văn hóa đọc” giai đoạn 2021–2025, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, học giả, tác giả và đông đảo bạn đọc, nhằm đánh giá kết quả đạt được và định hướng cho chặng đường mới.

Qua 5 năm triển khai, văn hóa đọc tại TPHCM đã từng bước hình thành thói quen trong cộng đồng, vượt ra khỏi khuôn khổ tuyên truyền đơn thuần. Nhiều hoạt động khuyến đọc trở thành sự kiện thường niên như: Ngày hội đọc sách, Hội sách khuyến đọc, Tuần lễ học tập suốt đời…, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.

Văn hóa đọc phát triển mạnh trên địa bàn TPHCM thời gian qua

Đặc biệt, các cuộc thi như “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách” và “Đại sứ văn hóa đọc” đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong giới trẻ, với hàng trăm nghìn học sinh tham dự mỗi năm.

Cùng với đó, hệ thống thư viện công cộng không ngừng đổi mới, mở rộng không gian đọc thân thiện, tiêu biểu như mô hình S.Hub, S.Hub Kids... thu hút hàng ngàn lượt bạn đọc mỗi ngày. Công tác phục vụ lưu động cũng được đẩy mạnh với 42 chuyến xe thư viện đến vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, trường học đặc thù trong năm 2024, phục vụ hơn 26.000 lượt người.

Lực lượng bộ đội tham gia đọc sách ngày càng nhiều

Chuyển đổi số được xác định là điểm nhấn nổi bật trong phát triển văn hóa đọc tại TPHCM. Tính đến nay, thành phố ghi nhận hơn 21 triệu lượt tra cứu thư viện điện tử, mức hưởng thụ đạt 6,4 cuốn/người/năm. Lượt truy cập trực tuyến tăng mạnh, từ 3,02 triệu lượt năm 2021 lên 13,8 triệu lượt chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Khoảng 6 triệu trang tài liệu đã được số hóa, tích hợp vào hệ thống liên thông Emiclib. Các tiện ích như thẻ thư viện dùng chung, tra cứu mã QR, thanh toán qua ví điện tử được triển khai đồng bộ, giúp TPHCM vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích bài học thực tiễn, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế như thói quen đọc chưa bền vững, cơ sở vật chất xuống cấp, và sự chênh lệch trong tiếp cận giữa các nhóm dân cư.

Giai đoạn 2026–2030, TPHCM đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đọc toàn diện với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: kiện toàn mạng lưới điểm đọc; đẩy mạnh số hóa và liên thông dữ liệu; tăng cường khuyến đọc trong thanh thiếu nhi; mở rộng xã hội hóa và hợp tác quốc tế; thúc đẩy sự phối hợp giữa thư viện, nhà trường và các tổ chức đoàn thể.

Khen thưởng các cá nhân tập thể có đóng góp nổi bật trong lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn thành phố

Dịp này, UBND TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn thành phố.

TRÚC GIANG