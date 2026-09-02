Vụ lật xe khách giường nằm tại Gia Lai: Thêm nạn nhân được chuyển đến TPHCM điều trị

Một nạn nhân 38 tuổi vừa được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) sau vụ lật xe khách tại Gia Lai.

Ngày 2-9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện đang điều trị 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai. Vụ tai nạn xảy ra ngày 31-8, khiến 4 người tử vong và 20 người bị thương.

Bác sĩ thăm khám, đánh giá tình hình bệnh nhân vụ tai nạn xe khách.

Cụ thể, tối 1-9, bệnh nhân T.T.N.D. (38 tuổi, phường Phú Định, TPHCM) được chuyển đến trong tình trạng gãy kín xương sườn, gãy xương mu, vết thương phức tạp cẳng chân phải.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được. Kết quả xét nghiệm và chụp CT, Xquang xác định bệnh nhân bị dập rách gan độ 2, gãy xương mu.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận định không có chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân hiện được theo dõi sát sao tại khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Trước đó, bệnh nhân N.T.H. (phường An Bình, tỉnh Gia Lai) cũng được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chấn thương cột sống nặng, liệt 2 chân sau tai nạn.

Bệnh nhân lập tức được phẫu thuật cấp cứu để giải áp cột sống, hiện được theo dõi tại khoa Ngoại thần kinh.

Như Báo SGGP đưa tin, vào khoảng 3 giờ 10 ngày 31-8, xe ô tô khách giường nằm mang BKS:50E-449.17 do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa (thuộc tỉnh Gia Lai), đã bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống, khiến mặt đường trơn trượt. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 20 người bị thương

GIAO LINH