Vụ lật xe khách giường nằm ở Gia Lai: Một nạn nhân chấn thương cột sống nghiêm trọng

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 58 tuổi trong tình trạng liệt 2 chân.

Theo báo cáo gửi Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân N.T.H. (phường An Bình, tỉnh Gia Lai) được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đến vào 18 giờ 30 phút ngày 31-8.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân liệt 2 chân, mất cảm giác da từ bụng xuống chân. Kết quả MRI ở tuyến trước ghi nhận, bệnh nhân bị gãy thân sống D12, gãy phức tạp đốt sống thắt lưng, có mảnh xương chèn ép tuỷ,...

Ê-kíp lập tức thực hiện xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm bụng, Xquang ngực thẳng. Theo kết quả chẩn đoán, bệnh nhân bị chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực, gãy cung bên xương sườn trái, trên nền đái tháo đường, tăng huyết áp.

Sau khi hội chẩn, 20 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật cấp cứu giải áp cột sống lập tức được tiến hành. Đến hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được theo dõi sát sao.

Như báo SGGP đưa tin, vào khoảng 3 giờ 10 ngày 31-8, xe ô tô khách giường nằm mang BKS:50E-449.17, trên xe có 34 người, do Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa (thuộc tỉnh Gia Lai), đã bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống, khiến mặt đường trơn trượt.

GIAO LINH