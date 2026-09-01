TPHCM có 9 địa phương có tỷ lệ khám sức khỏe toàn dân vượt 60%

Ngày 1-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, đến nay thành phố đã ghi nhận 3.716.955 người được khám sức khỏe định kỳ (đạt 29,1% dân số), đã có 3.515.514 người được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. 74/168 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên, trong đó 22 địa phương đã vượt mốc 50%.

Biểu đồ lượt khám sức khỏe toàn dân theo tuần qua tại TPHCM

Thành phố cũng đã khám sức khỏe cho 530.785 người lao động, đạt 8,2% và 533.856 trẻ mầm non, học sinh, đạt 20,5%. Tiến độ giữa các địa phương tiếp tục có chuyển biến. Hiện đã có 74/168 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên, tương đương khoảng 44% số địa phương toàn thành phố; 44 địa phương đạt trên 40% và 22 địa phương đạt trên 50% dân số.

Có 9 địa phương vượt mốc 60% dân số. Dẫn đầu toàn thành phố là xã Thạnh An với 96,3%, tiếp theo là phường Phước Thắng 92,7%; xã An Nhơn Tây 75,2%; xã An Thới Đông 65,9%; xã Bà Điểm 65,2%; đặc khu Côn Đảo 63,4%; xã Long Hải 60,8%; xã Bình Giã 60,7% và xã Long Sơn 60,1%.

Số lượt khám mới trong tuần tiếp tục tăng tại nhiều địa bàn. Xã Nhà Bè dẫn đầu thành phố với 10.328 lượt, tiếp theo là xã Tân Vĩnh Lộc 9.617 lượt; phường Thông Tây Hội 8.056 lượt; phường Phú Định 6.877 lượt và phường Đông Hưng Thuận 6.350 lượt. Kết quả này cho thấy dư địa tăng tốc vẫn còn rất lớn khi các địa phương chủ động rà soát, vận động và tổ chức khám phù hợp với đặc điểm dân cư.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình tiếp đón người dân khám sức khỏe

Bên cạnh những địa phương đạt tỷ lệ cao, tiến độ giữa các địa bàn vẫn còn chênh lệch. Những địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khoẻ còn thấp là: xã Thường Tân đạt 12,9%; phường Nhiêu Lộc 13,6%; phường Vĩnh Tân 13,8%; phường Bến Thành 14,6%; phường Vĩnh Hội 15,7%; xã Cần Giờ 16,2%; phường Đông Hưng Thuận 16,3%; phường An Nhơn 16,6%; phường Gia Định 16,8% và phường Cầu Ông Lãnh 16,9%.

Sở Y tế đề nghị các địa phương không chỉ duy trì mà cần tiếp tục tăng tốc, nhất là tại những địa bàn đông dân và nơi có tỷ lệ người dân được khám còn thấp. Cần rà soát cụ thể những người chưa được khám để có giải pháp tiếp cận phù hợp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người lao động, trẻ mầm non, học sinh và sinh viên.

Cùng với việc tăng số người được khám, các đơn vị phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng đối tượng và kịp thời vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Mục tiêu của Chương trình không chỉ là tăng số lượt khám, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe của từng người dân, phục vụ quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài.

Danh sách các địa phương và tỷ lệ khám sức khỏe TẠI ĐÂY

THÀNH SƠN