Vụ nhiều người nhập viện sau ăn bánh mì ở Gia Lai: Đã có 168 bệnh nhân ra viện

Sáng 30-8, Trung tâm Y tế An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân còn lại trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn phường An Khê.

Bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: TRUNG TÂM Y TẾ AN KHÊ

Theo Trung tâm Y tế An Khê, tính từ ngày 24-8 đến 17 giờ ngày 29-8, có tổng cộng 254 người đến khám và điều trị liên quan đến các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Trong số này, 218 người phải nhập viện, 4 người được chuyển viện.

Đến nay, đã có 168 bệnh nhân ra viện, còn 46 bệnh nhân đang nằm điều trị. Các bệnh nhân có sức khỏe ổn định, không có ca bệnh diễn biến nặng và dự kiến sẽ xuất viện trong vài nữa.

Như Báo SGGP Online đã phản ánh, nhiều người dân sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B. (phường An Khê) đã xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

HỮU PHÚC