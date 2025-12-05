Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Mưa lũ, sạt lở lại hoành hành

Từ đêm 3-12 đến ngày 4-12, mưa lớn kết hợp với việc nhiều hồ chứa đồng loạt xả lũ đã khiến hàng ngàn hộ dân ở Nam Trung bộ và Tây Nguyên rơi vào cảnh ngập sâu; nhiều tuyến giao thông tiếp tục sạt lở, chia cắt nghiêm trọng.

Chạy lũ trong đêm

Tại tỉnh Lâm Đồng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, buộc các hồ Sông Quao, Sông Lũy và Sông Lòng Sông phải tăng lưu lượng điều tiết để đảm bảo an toàn công trình. Nhiều xã, phường ở phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng bị chìm trong nước.

Trong đêm 3-12, khoảng 1.000 căn nhà ở xã Liên Hương bị nước lũ bao vây. Nhiều hộ dân phải chạy lũ ngay trong đêm. “Chỉ sau hơn một giờ, nước đã tràn vào nhà tới ngang hông. Chúng tôi chỉ kịp ôm con, gom ít quần áo rồi chạy ra đường lớn nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ. Đồ đạc hầu như trôi hết”, chị Nguyễn Thị Hương, người dân địa phương, chia sẻ.

Quốc lộ 1A cùng hàng trăm căn nhà của người dân xã Hồng Sơn (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu

﻿Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đến chiều 4-12, mưa lũ đã làm ngập hàng ngàn căn nhà; khoảng 250 tàu thuyền bị đánh chìm hoặc trôi dạt ra biển gây thiệt hại nặng nề cho ngư dân. Tại phường Hàm Thắng, nước lũ đổ về quá nhanh, buộc chính quyền phải sơ tán 1.500 hộ dân.

Trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn và Sông Lũy, giao thông tê liệt nhiều giờ. Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cũng phải phong tỏa đoạn Km25 vì ngập sâu, trong khi ngành đường sắt phải tạm dừng tàu qua khu gian Ma Lâm - Long Thạnh vì nước dâng tràn cầu.

Trong ngày 4-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các địa phương khẩn trương ứng phó, tập trung bảo vệ tính mạng người dân; yêu cầu các địa phương nhanh chóng thiết lập các khu tạm cư, đảm bảo lương thực, nước sạch, điện chiếu sáng, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán.

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn kéo dài trong đêm 3-12 làm nhiều khu vực ngập cục bộ. Các tuyến đường ở phường Bắc Nha Trang và Tây Nha Trang bị ngập 30-50cm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Anh Nguyễn Văn Bình (trú tại khu vực Vĩnh Phương, phường Bắc Nha Trang) cho biết, nước lũ bắt đầu dâng từ tối 3-12, gia đình phải thức trắng đêm kê dọn đồ đạc. Các khu vực Phú Trung (phường Tây Nha Trang) cũng ghi nhận nhiều tuyến đường nhỏ bị ngập, nước tràn vào vườn ruộng. Đây đều là các khu vực từng chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng dùng dây thừng hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng ngập

﻿Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trước tình hình thiên tai phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa nước điều chỉnh giảm lưu lượng xả, điều tiết hợp lý nhằm cắt giảm đỉnh lũ, hạn chế tối đa nguy cơ ngập lụt cho vùng hạ du. Một số trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 4-12 để bảo đảm an toàn.

Chiều 4-12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền hỗ trợ 500.000USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi tới đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời cảm ơn chân thành đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đã dành sự quan tâm sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn.

Đèo Mimosa, Prenn tiếp tục sạt lở

Mưa lớn cũng khiến đèo Mimosa (quốc lộ 20 thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở thêm một số điểm vào sáng sớm ngày 4-12 khiến giao thông chia cắt, tê liệt suốt hơn 10 giờ đồng hồ. Đến 15 giờ cùng ngày các phương tiện mới có thể lưu thông 1 làn đường lên xuống sau khi lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy móc, thiết bị làm việc liên tục để dọn dẹp hàng trăm mét khối đất đá, cùng nhiều cây rừng từ taluy dương sạt xuống mặt đường đèo Mimosa.

Trưa cùng ngày, tại Km224+600 - Km224+700 đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, lượng lớn đất đá từ trên đổ xuống khiến giao thông qua nửa cuối của đèo Prenn chia cắt hoàn toàn.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng sau đó đã thông báo cấm tất cả phương tiện lưu thông qua đoạn sạt lở đến khi có thông báo mới nhất để đảm bảo an toàn, đồng thời phân luồng để các phương tiện di chuyển qua các tuyến đường đèo Mimosa, đèo Sacom và đèo Tà Nung (đường ĐT.725).

Trước đó, vào tối 3-12, mưa lớn đã gây sạt lở trên đèo Gia Bắc (Km38-Km51), lượng lớn đất, đá và nhiều cây rừng đổ xuống đường khiến giao thông trên quốc lộ 28 bị tê liệt cả hai chiều.

Tối 4-12, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) thông tin, ngày 4-12, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng đã có mưa lớn, gây lũ trên các sông ở Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi. Tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ làm 1 người chết; 3.296 nhà bị ngập.

Biển Đông có thể hứng nhận cơn bão số 16 Ngày 4-12, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ NN-MT) thông tin, hiện ở vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới, di chuyển chậm theo hướng Bắc - Tây Bắc. Khoảng ngày 6 hoặc 7-12, áp thấp nhiệt đới này vượt qua miền Trung của Philippines đi vào Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 16). Bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, gây ra một đợt mưa vừa, mưa to từ TP Huế đến khu vực Khánh Hòa. Trong tháng 12-2025 ở khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ có khả năng xuất hiện 1-2 đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

NHÓM PV