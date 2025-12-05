Xã hội

Giao thông

Lâm Đồng: Các phương tiện được lưu thông tạm thời qua đèo Prenn

SGGPO

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP lúc 11 giờ ngày 5-12, các phương tiện đã có thể lưu thông lên xuống tại đèo Prenn (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Video: Các phương tiện đã được lưu thông tạm thời qua đèo Prenn. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tại hiện trường, một phần đất đá trong vụ sạt lở trưa 4-12 đã được cơ quan chức năng dọn dẹp khỏi mặt đường, đủ để các phương tiện có thể lưu thông lên xuống đèo Prenn.

44577877784262653513.jpg
Các phương tiện đã được lưu thông tạm thời qua đèo Prenn trưa 5-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại nửa mặt đường đèo còn lại, cơ quan chức năng vẫn đang tranh thủ dọn dẹp.

Sáng cùng ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cho phép người và phương tiện giao thông (trừ ô tô tải) được lưu thông lại tạm thời trên tuyến đường đèo Prenn từ ngày 5 đến 7-12 theo khung giờ. Cụ thể, ngày 5-12 các phương tiện được lưu thông trong khung giờ 9 - 22 giờ. Ngày 6 và 7-12 được lưu thông trong khung giờ 5 - 22 giờ.

412205022167959993110.jpg
19185092981254026568.jpg
Tại vị trí sạt lở vào trưa 4-12 vẫn còn nguy cơ cao sạt lở tiếp nên các phương tiện lưu thông hạn chế theo khung giờ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài khung giờ trên, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khắc phục sạt lở mái taluy và chặt hạ cây có nguy cơ ngã đổ, gây mất an toàn giao thông.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đường đèo Prenn Đèo Prenn Đất đá Mặt đường Ô tô tải Lên xuống Sạt lở Phương tiện giao thông

