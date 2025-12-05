Lâm Đồng: Bộ đội xuyên đêm di dời dân vùng ngập sâu

Ngày 5-12, Đồn Biên phòng Hòa Minh, thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã hoàn tất việc di dời hàng loạt hộ dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn.

Trước đó, từ chiều 4-12, nước lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về và nước trên sông Lũy tràn xuống hàng loạt khu dân cư thuộc các khu phố Thanh Giang, Sông Thanh và thôn Phú Thủy (xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng), gây ngập hàng chục căn nhà của người dân.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Minh tới từng gia đình vùng ngập lụt để hỗ trợ di dời đến nơi an toàn

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Hòa Minh huy động hàng chục chiến sĩ, phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức di chuyển nhiều tài sản, giảm thiệt hại cho người dân vùng lũ.

Bộ đội hỗ trợ di dời người dân và nhiều tài sản

Rạng sáng 5-12, hàng chục hộ dân ở các khu vực ngập lụt đã được di dời an toàn, đến trú tạm tại Trường THCS Võ Thị Sáu (xã Phan Rí Cửa).

Video: Nhiều đoạn quốc lộ 1 qua Lâm Đồng đang ngập sâu. Thực hiện: TIẾN THẮNG

Từ tối 4-12 đến sáng nay, 5-12, lực lượng chức năng và chính quyền các xã, phường của tỉnh Lâm Đồng như Hàm Thắng, Hồng Sơn, Sông Lũy tiếp tục tổ chức chốt chặn nhiều đoạn quốc lộ 1 do ngập lụt nghiêm trọng.

Tại vòng xoay phía Bắc, quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng, lực lượng chức năng chốt chặn, cấm các phương tiện qua lại do nước lũ tiếp tục dâng cao.

Theo ghi nhận, quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Lội (phường Hàm Thắng) đang có 2 điểm ngập, đoạn sâu nhất ngập gần 1m, các phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua đường 706B (đường Võ Nguyên Giáp) để lưu thông.

Đoạn quốc lộ 1 qua phường Hàm Thắng (cầu Bến Lội) ngập sâu. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Còn đoạn quốc lộ 1 qua xã Hồng Sơn (ngã ba Gộp), nước lũ dâng cao từ ngày 4-12 đến hiện tại (10 giờ ngày 5-12) khiến khu vực ngập sâu, các phương tiện cũng phải di chuyển qua tuyến đường tránh ven biển.

Tương tự, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, tràn lên quốc lộ 1 qua xã Sông Lũy, gây ngập cục bộ.

Lực lượng chức năng chốt chặn nhiều vị trí trên quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Để đảm bảo việc lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 qua tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng khuyến cáo, khi các phương tiện di chuyển theo hướng TPHCM đi Khánh Hòa, đến vòng xoay phía Bắc (phường Hàm Thắng) sẽ đi theo hướng đường Tôn Đức Thắng, rẽ qua đường Trần Hưng Đạo rồi ra đường ven biển Mũi Né để tránh ngập lụt.

Nhiều xe cứu trợ đồng bào miền Trung bị ách tắc, không thể di chuyển. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ở chiều ngược lại, các phương tiện nên di chuyển theo tuyến đường tránh ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú, sau đó đi vào đường 706B rồi ra lại quốc lộ 1 về hướng TPHCM.

