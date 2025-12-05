Tết Bính Ngọ 2026: Chủ động nguồn cung thịt heo

Vào thời điểm cuối năm 2025, nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao, nhất là năm nay, khi những trận mưa lũ dồn dập làm chết hàng triệu con gia súc gia cầm. Do đó, việc bảo đảm nguồn cung, ổn định giá cả được đặt lên hàng đầu.

Nguồn cung ổn định

Ngày 4-12, theo khảo sát của PV Báo SGGP tại một số địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai, giá thịt heo tăng lên. Ở chợ Khu 6 (phường Quy Nhơn Nam), nhiều tiểu thương phản ánh, đợt lũ vừa qua khiến lượng heo ở nông hộ chết nhiều, nên giá thịt heo bắt đầu tăng nhiệt.

Tại một số cửa hàng thịt heo ngoài chợ ở khu vực Quy Nhơn, giá thịt heo tăng 2.000-5.000 đồng/kg so với cuối tháng 11. Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Công thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức làm việc với các đầu mối, thương nhân, phân phối thực phẩm ở tại các trung tâm thương mại, siêu thị để đảm bảo cung ứng hàng hóa dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Bính Ngọ 2026, không tăng giá đột biến.

Chi cục đã tổ chức ký cam kết, trao đổi thống nhất với các trung tâm thương mại, siêu thị như Co.opmart, GO!, Mega Market… yêu cầu đảm bảo cung ứng hàng hóa, thực phẩm, thịt heo, thịt gia súc, gia cầm các loại dịp cuối năm.

Thịt heo từ các tỉnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, TPHCM Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thực trạng trên phản ánh phần nào số liệu từ Bộ NN-MT: bão Ragasa và bão Bualoi vừa qua đã gây thiệt hại hơn 8.000 tỷ đồng, trong 10 tháng đầu năm, tổng vật nuôi thiệt hại đã hơn 1,1 triệu con. Sau đó với cơn lũ tháng 11, chỉ tính riêng tại tỉnh Đắk Lắk đã khiến khoảng 3,2 triệu con gia súc, gia cầm chết.

Bão lũ và dịch tả heo châu Phi khiến nhiều chuồng trại bị hư hỏng, thiệt hại về lứa heo chuẩn bị cho Tết Nguyên đán tới, lượng heo trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35- 40%. Tuy nhiên, bù lại, lượng heo đang chăn nuôi ở các công ty chiếm số lượng lớn.

Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm rất lớn, trong đó đàn heo luôn duy trì ở mức 1,5 triệu con. Theo ông Nguyễn Nam Long, Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Nam Long (TP Hà Nội), doanh nghiệp (DN) nuôi hơn 30.000 con heo thương phẩm, dự kiến bán ra thị trường miền Bắc dịp tết và sau tết.

Ở địa phương kế bên, ông Hoàng Xuân Thanh, Giám đốc Công ty Chăn nuôi Xuân Thanh (tỉnh Bắc Ninh) thông tin, vào quý 3-2025, công ty đã nhập một lượng lớn heo con để chăn nuôi, dự kiến cung cấp thị trường 50.000 con heo thương phẩm vào tháng Chạp tới, chủ yếu phục vụ nhu cầu tại phía Bắc…

Tại Đông Nam bộ, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, ước tính tổng đàn heo tại Đồng Nai hiện trên 4 triệu con, chiếm khoảng 1/8 tổng đàn cả nước, đủ sức cung ứng cho thị trường tết khu vực Đông Nam bộ và một số tỉnh, thành.

Cùng với đó, tổng đàn gia cầm của tỉnh đạt khoảng 40 triệu con, gấp gần 10 lần tổng đàn heo, cũng đang duy trì ổn định, góp phần giữ vững nguồn cung thực phẩm trong dịp cao điểm cuối năm. Các trang trại lớn tại tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ đã chủ động vào đàn 2-3 tháng trước để chuẩn bị cho dịp tết, nhờ đó, nguồn cung thịt heo và gia cầm được đảm bảo liên tục.

Về tổng thể, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, nhận định, nhu cầu dịp tết thường tăng 10-15%, nhưng các trang trại và DN đã chủ động tái đàn từ sớm.

Với gà công nghiệp, chỉ 35-45 ngày là có thể xuất chuồng nên nguồn cung hoàn toàn chủ động được. Bên cạnh nguồn cung trong nước, nguồn thịt nhập khẩu cũng tăng mạnh... Như vậy, thị trường không lo thiếu nguồn cung dịp cao điểm tết.

Đa dạng sản phẩm

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) chia sẻ, để đảm bảo nguồn cung thịt heo dịp cuối năm, đơn vị đã chuẩn bị nguồn ngân sách 530 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Vissan sẽ chuẩn bị nguồn cung thịt heo tươi sống là 850 tấn, tăng 8%; thực phẩm chế biến 3.500 tấn. Với sự chuẩn bị này, Vissan tin tưởng đáp ứng đủ nguồn cung cho người tiêu dùng dịp Tết.

Đối với thịt heo tươi sống, Vissan cũng chuẩn bị dự phòng 1.000 tấn thịt đông lạnh các loại với quy cách đóng gói 0,5-1kg, sẵn sàng tung ra trong trường hợp thị trường có biến động. Nguồn hàng này sẽ dùng để chế biến nếu thị trường cuối năm ổn định.

Người dân chọn mua thịt heo trong một siêu thị tại phường Chánh Hưng, TPHCM Ảnh: HOÀNG HÙNG

Những DN chăn nuôi lớn như C.P. Việt Nam, CJ, Japfa, Emivest, Greenfeed cũng rất tự tin về nguồn cung khi tổng quy mô nuôi heo thương phẩm của các đơn vị hiện đạt gần 700.000 con. Nhiều sản phẩm chế biến từ heo như chả lụa, chả thủ, thịt heo rút xương, xúc xích, tai heo ngâm chua… được các DN tham gia, hứa hẹn đáp ứng đa dạng thực phẩm trong dịp tết.

Theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN-MT), để đảm bảo nguồn cung cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, Bộ NN-MT sẽ tập trung vào một số nhóm giải pháp.

Cùng với chú trọng khâu giống, dinh dưỡng và an toàn sinh học, ngành chức năng sẽ tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi ổn định; kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi.

Bộ NN-MT khuyến cáo, DN và hộ chăn nuôi xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm chi tiết, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ; đề nghị các tập đoàn, trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt heo trước và sau tết.

Cùng với đó, các đơn vị nhập khẩu cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết về số lượng và nguồn hàng, nhằm bảo đảm cung cấp cho thị trường khi nhu cầu tăng cao vào những tháng cuối năm.

Xử lý môi trường sau lũ lụt sớm tái đàn heo, gà Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thú y tỉnh Gia Lai, cho biết, tổng đàn heo của tỉnh đạt gần 1,7 triệu con, được xem là vựa heo lớn của miền khu vực Trung - Tây Nguyên. Ngành chức năng đang tập trung thống kê đầy đủ thiệt hại để áp dụng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP của Chính phủ (hiệu lực ngày 25-7-2025). Trước mắt, chi cục huy động lực lượng tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường các chuồng trại để người dân sớm tái đàn heo, gà.

ĐỨC TRUNG - NGỌC OAI