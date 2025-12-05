Miền Bắc lạnh, miền Trung mưa, miền Nam chiều nay có mưa rào

Nhiệt độ ở phía Bắc giảm thêm do không khí lạnh, miền Trung vẫn mưa, còn Nam bộ có mưa rào nhẹ về chiều.

Ảnh radar thời tiết khu vực Nam bộ vào khoảng 8 giờ ngày 5-12. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng 5-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, đêm 4-12 và rạng sáng 5-12, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và vùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa. Số liệu mưa tại một số trạm đo như Cửa Tùng (Quảng Trị) đạt 42mm, Nghĩa Điền (Gia Lai) 77mm trong vòng 9 giờ.

Cơ quan khí tượng nhận định trong ngày 5-12, mưa tiếp tục tại khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và dải phía Đông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai với tổng lượng 20-40mm, một số nơi có thể vượt 70mm.

Ở phía Bắc, sáng 5-12, không khí lạnh từ khu vực Đông Bắc bộ đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ. Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ C so với sáng 4-12. Trên biển, ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Theo dữ liệu khí tượng, sáng 5-12, nhiệt độ Hà Nội, Thái Nguyên 20 độ C; trung tâm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An 21 độ C; trong khi Lào Cai, Sơn La 17 độ C, Cao Bằng 16 độ C…

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu và mở rộng phạm vi tác động. Trên đất liền, ngày 5-12, khối lạnh ảnh hưởng đậm hơn tại các khu vực còn lại của Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Thời tiết Bắc bộ tiếp tục duy trì hình thái mưa nhỏ, Bắc Trung bộ mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng khiến trời rét, vùng núi cao thuộc Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai… có khả năng xuống dưới ngưỡng rét đậm (15 độ C, có nơi dưới 12 độ C). Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C (giảm 1-3 độ C so với ngày 4-12, tùy khu vực).

Tại Nam bộ, ngày 5-12, phổ biến ít mưa, ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ dao động khoảng 30-32 độ C, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ cục bộ nhưng không kéo dài.

PHÚC VĂN