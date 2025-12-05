Quảng Ngãi: Triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển An Hải

Liên tiếp chịu các trận mưa bão vừa qua, cộng với triều cường khiến bờ biển thôn An Hải, xã Đông Sơn dài hơn 400m bị xâm thực, lấn sâu vào nhà ở của 20 hộ dân, làm tài sản của người dân bị cuốn trôi.
Nguy cơ sạt lở còn tiềm ẩn, ảnh hưởng thêm khoảng 10 hộ dọc bãi biển.
Ông Dương Văn Xuân (thôn An Hải, xã Đông Sơn) cho biết: “Tôi năm nay 76 tuổi, chưa bao giờ trong đời thấy sóng biển lớn và tình trạng xâm thực nghiêm trọng như năm nay”.
Trước đó, để giữ đất, ông Xuân tự xây hai tuyến kè, một kè chính kiên cố bằng bê tông trị giá hơn 100 triệu đồng và một kè phụ bằng tre, rọ đá đặt cách kè chính hơn 1m nhằm giảm bớt lực sóng. Thế nhưng đợt mưa bão vừa qua, sóng lớn đã phá sập hoàn toàn kè phụ, cuốn trôi cả cọc tre và đá.
Ông Xuân cũng cho biết, hàng xóm gần đó vừa làm kè chính bằng đá trị giá hơn 100 triệu đồng, nhưng chưa kịp xây thêm kè phụ bên ngoài. Vì vậy, sóng biển dâng cao đã đánh sập cả bờ kè.
"Bây giờ, mỗi đợt triều cường sóng ập thẳng vào sát tường nhà”, ông Xuân nói.
Tương tự ông Xuân, rất nhiều hộ dân đã cố gắng bỏ công sức và tiền bạc mua cọc tre, bao, đá về làm kè để chắn đất nhằm bảo vệ tài sản, công trình, nhà cửa phía bên trong kè. Tuy nhiên, do thực hiện thủ công nên năm nào cũng có kè bị nước biển cuốn trôi.
Bà Lê Thị Thu Nguyệt (thôn An Hải) cho biết, đợt sóng biển dâng mới đây đã cuốn trôi toàn bộ phần kè mà gia đình tự làm, sóng mạnh ùa vào làm hư hại hết vườn cây, tràn đến sát sân trước nhà bà.
"Nước biển còn ập sâu vào khu dân cư, tràn qua nhà đến tận đường đi của người dân, có hộ dân phải chuyển đi nơi khác sinh sống", bà Nguyệt nói.
Cũng theo bà Nguyệt, thời điểm mưa bão, bà phải chạy sang trú tạm nhà hàng xóm có tầng cao để đảm bảo an toàn. Bà mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố để bảo vệ khu dân cư.
Đến mùa mưa bão, UBND xã Đông Sơn thường xuyên cử lực lượng sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết: “Trước tình trạng triều cường xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư, UBND xã Đông Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm đầu tư tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, dài khoảng 420m, kinh phí dự kiến 20 tỷ đồng, qua đó góp phần bảo vệ an toàn nhà ở, ổn định đời sống và sản xuất của người dân”.