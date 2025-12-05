Quảng Ngãi: Triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển An Hải

Tình trạng nước biển xâm thực và sạt lở bờ biển tại thôn An Hải, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đời sống người dân.

Liên tiếp chịu các trận mưa bão vừa qua, cộng với triều cường khiến bờ biển thôn An Hải, xã Đông Sơn dài hơn 400m bị xâm thực, lấn sâu vào nhà ở của 20 hộ dân, làm tài sản của người dân bị cuốn trôi.

Nguy cơ sạt lở còn tiềm ẩn, ảnh hưởng thêm khoảng 10 hộ dọc bãi biển.

Triều cường xâm thực mạnh khiến nhiều tuyến kè do người dân tự xây dựng đổ sập hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Những tuyến kè bằng cọc tre, đá và có những đoạn kè kiên cố bằng bê tông cũng bị sóng đánh đổ sập. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Dương Văn Xuân (thôn An Hải, xã Đông Sơn) cho biết: “Tôi năm nay 76 tuổi, chưa bao giờ trong đời thấy sóng biển lớn và tình trạng xâm thực nghiêm trọng như năm nay”.

Trước đó, để giữ đất, ông Xuân tự xây hai tuyến kè, một kè chính kiên cố bằng bê tông trị giá hơn 100 triệu đồng và một kè phụ bằng tre, rọ đá đặt cách kè chính hơn 1m nhằm giảm bớt lực sóng. Thế nhưng đợt mưa bão vừa qua, sóng lớn đã phá sập hoàn toàn kè phụ, cuốn trôi cả cọc tre và đá.

Ông Xuân cũng cho biết, hàng xóm gần đó vừa làm kè chính bằng đá trị giá hơn 100 triệu đồng, nhưng chưa kịp xây thêm kè phụ bên ngoài. Vì vậy, sóng biển dâng cao đã đánh sập cả bờ kè.

"Bây giờ, mỗi đợt triều cường sóng ập thẳng vào sát tường nhà”, ông Xuân nói.

Sóng đánh sát chân bờ kè do người dân tự xây dựng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tường kè này đã bị đổ sập hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hơn 100 triệu đồng xây dựng bờ kè bị sóng đánh vỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện trường chỉ còn ngổn ngang đất đá, gạch. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tương tự ông Xuân, rất nhiều hộ dân đã cố gắng bỏ công sức và tiền bạc mua cọc tre, bao, đá về làm kè để chắn đất nhằm bảo vệ tài sản, công trình, nhà cửa phía bên trong kè. Tuy nhiên, do thực hiện thủ công nên năm nào cũng có kè bị nước biển cuốn trôi.

Bà Lê Thị Thu Nguyệt (thôn An Hải) cho biết, đợt sóng biển dâng mới đây đã cuốn trôi toàn bộ phần kè mà gia đình tự làm, sóng mạnh ùa vào làm hư hại hết vườn cây, tràn đến sát sân trước nhà bà.

"Nước biển còn ập sâu vào khu dân cư, tràn qua nhà đến tận đường đi của người dân, có hộ dân phải chuyển đi nơi khác sinh sống", bà Nguyệt nói.

Cũng theo bà Nguyệt, thời điểm mưa bão, bà phải chạy sang trú tạm nhà hàng xóm có tầng cao để đảm bảo an toàn. Bà mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng tuyến kè kiên cố để bảo vệ khu dân cư.

Người dân đã tự kè để hạn chế sóng biển. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Kè từng lớp trong lớp ngoài để giữ đất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dọc bãi biển dài hơn 400m, người dân đều tự làm kè. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhưng vẫn bị sóng đánh vỡ từng khối bê tông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đến mùa mưa bão, UBND xã Đông Sơn thường xuyên cử lực lượng sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Dọc bãi biển, nhà cửa ngổn ngang sau mưa bão hồi tháng 11. Ảnh: UBND xã Đông Sơn

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, cho biết: “Trước tình trạng triều cường xâm thực, lấn sâu vào khu dân cư, UBND xã Đông Sơn đã kiến nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm đầu tư tuyến kè chống sạt lở bờ biển thôn An Hải, dài khoảng 420m, kinh phí dự kiến 20 tỷ đồng, qua đó góp phần bảo vệ an toàn nhà ở, ổn định đời sống và sản xuất của người dân”.

NGUYỄN TRANG