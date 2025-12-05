Nhiều chiêu lừa nhắm vào phụ nữ độc thân

Chỉ cần gõ cụm từ “phụ nữ độc thân muốn hẹn hò” trên Facebook, hàng trăm nhóm cộng đồng hiện lên, có nhóm lên đến 500.000 thành viên, mỗi ngày nhộn nhịp 30-40 bài đăng “tìm bạn đời”, “kết bạn bốn phương”. Nhưng đằng sau dòng giới thiệu ấy là những chiếc bẫy được giăng tinh vi, nơi cảm xúc bị lợi dụng, lòng tin bị đánh cắp và tiền bạc “bốc hơi” chỉ sau vài cú nhấp chuột.

Hẹn hò thành “hẹn nợ”

Trong nhóm “Hội độc thân ly hôn U30-40-50 hẹn hò”, chị T.N. kể chị từng đăng bài tìm bạn trò chuyện. Sau đó, có 6 người đàn ông chủ động kết bạn, 6 người đều có chung “mẫu số”: mới quen vài ngày đã ngỏ lời… vay tiền. Khi thì “xe hết xăng”, khi “thiếu tiền mua cơm”, khi lại “lạnh quá, chưa có áo khoác”. Những khoản vay nhỏ, nhưng được lặp đi lặp lại như một phép thử lòng tin.

Một số hội nhóm tương tự có hàng chục bài đăng mỗi ngày, ảnh đại diện toàn “soái ca” vest chỉnh tề, cùng những lời tự sự ngọt như đường: “Tôi cô đơn đã lâu”, “Chỉ mong tìm người cùng đi hết quãng đời còn lại”. Thế nhưng khi bấm vào, phần lớn là tài khoản ảo, hình ảnh lấy từ nhiều trang cá nhân khác nhau, đôi khi pha trộn giữa nhiều khuôn mặt.

Các đối tượng dùng nhiều chiêu thức, tạo mối quan hệ tình cảm giả với nạn nhân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tháng 9-2025, tài khoản T.L. chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện tưởng như... trong phim. Chị quen một người tự xưng N.M.H., “kỹ sư phần mềm ở TPHCM”. Lúc đầu, họ nói chuyện mỗi ngày, chia sẻ từ công việc đến sở thích, chuyện gia đình. Khi đã tạo được lòng tin, H. kể phải đi công tác nước ngoài gấp vì sự cố phần mềm của đối tác, rồi khoe vừa phát hiện “lỗ hổng phần mềm casino”, chơi chắc thắng 100%. Chị T.L. nạp tiền theo hướng dẫn, từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng, đều “có lãi”. Thế nhưng, đến lần thứ ba, khi chị chuyển 570 triệu đồng, hệ thống báo lỗi, yêu cầu nộp thêm gấp đôi mới rút được tiền. Sau đó, người đàn ông biến mất, tài khoản bị chặn, tiền của chị cũng mất.

Một nạn nhân khác kể lại câu chuyện bị mắc bẫy lừa tương tự. Người đàn ông có tên N.G.T., tự xưng “chủ gara ô tô ở Sài Gòn”, góa vợ, đang nuôi con nhỏ. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, luôn lấy lý do bận để né video call.

Sau vài tuần, T. giới thiệu em gái làm việc cho ngân hàng nước ngoài, có “bí quyết đầu tư sinh lời 10% chắc thắng”. Nạn nhân nạp 500.000 đồng, rồi 40 triệu, 50 triệu đồng, đều được trả lãi. Đến lần thứ tư, khi chị ngập ngừng, T. liên tục gây áp lực tâm lý, viện lý do “em gái trực phòng VIP”, “cơ hội kép”, “đang giúp mình lấy dữ liệu”. Nạn nhân mềm lòng, tiếp tục chuyển thêm 45 triệu đồng, sau đó tài khoản bị chặn.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Lan Phương nhận định, nạn nhân của các vụ lừa đảo tình cảm qua mạng thường là phụ nữ độc thân, có công việc và tài chính ổn định nhưng sống khép kín.

Chuyên gia này khuyến cáo, phụ nữ cần giữ ranh giới cảm xúc rõ ràng trong các mối quan hệ trực tuyến: cảnh giác với sự quan tâm quá nhanh, quá hoàn hảo; kiểm chứng thông tin độc lập; không chia sẻ dữ liệu cá nhân, tài chính hay hình ảnh riêng tư.

Quan trọng hơn là, hãy nuôi dưỡng đời sống tinh thần lành mạnh ngoài thế giới mạng - nơi có gia đình, bạn bè, hoạt động xã hội giúp cân bằng cảm xúc và tăng khả năng nhận diện rủi ro.

Mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới

Ngày 26-7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 7 bị can trong băng nhóm lừa đảo hoạt động từ Phnom Penh (Campuchia).

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nhóm này có khoảng 25-30 đối tượng người Việt, chuyên sử dụng các ứng dụng hẹn hò như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để tiếp cận phụ nữ đơn thân tại Việt Nam.

Đầu năm nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 50 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo “làm nhiệm vụ TikTok”. Đây là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Các đối tượng đã dùng tài khoản Facebook ảo, dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt để tiếp cận phụ nữ trung niên, đơn thân ở Việt Nam, áp dụng chiêu “7 ngày xây dựng lòng tin”, sau đó khoe “bí quyết làm giàu”, lôi kéo đầu tư Bitcoin với lời hứa “cùng nhau hướng tới tương lai”, đánh trúng cả nhu cầu tình cảm lẫn mong muốn đổi đời của nạn nhân để lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người quen qua mạng; cảnh giác với tin nhắn làm quen, nhờ nhận/chuyển tiền từ nước ngoài, nhờ mua thẻ điện thoại, chuyển tiền để “xác minh tài khoản”.

Người dân nên kịp thời báo ngân hàng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường. Ngoài ra, ngân hàng, nhân viên giao dịch cần chú ý các giao dịch chuyển số tiền lớn cho người không quen biết để tạm dừng và phối hợp công an xác minh, góp phần ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết: hành vi lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản qua mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 290 Bộ luật Hình sự về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với mức phạt tù lên đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân. Trong trường hợp nạn nhân phát hiện bị lừa, luật sư khuyến cáo cần ngừng giao dịch, chặn liên lạc và báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu phong tỏa tài khoản, đồng thời cần sớm trình báo cơ quan công an.

